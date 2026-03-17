貨物稅「比例式下降」應對美車零關稅？經長：持續關注檢討

台美對等貿易協定（ART）先前簽署，確定美規車進口零關稅。為減緩國內汽車業衝擊，業界建議貨物稅「比例式下降」。對此，經濟部長龔明鑫表示，貨物稅已經先調降5萬元了，定額減稅對低價車有優勢；經濟部會持續關注所有變化，再來進行必要的檢討。

卓榮泰17日率經濟部長龔明鑫等部會首長赴立法院進行總質詢備詢。

立委呂玉玲質詢問及，ART之中提到，美規車整車進口關稅，未來會調降到零關稅；對我國產汽車的衝擊、產業影響為何？龔明鑫說明，相關產業以模型去推估，整車的部分，估計影響大約新台幣40億元；因此經濟部也匡列30億元預算，後續將提供產業支持。

呂玉玲表示，我國內有六家整車廠，2,700餘家零組件、維修廠，整個汽車業產業鏈非常完整，產值大約7,000億元。她關切，僅用30億元去支撐7,000億元產值，支撐力道是否足夠？

龔明鑫表示，經濟部評估過，比如零組件公司，不只是整車廠的供應鏈，零組件還可以出口。事實上，目前出口到美國最優惠，關稅15%，是在232條款之中，比其他國家關稅25%都還要低，這是我方談到的最優惠關稅。

呂玉玲提問，產業界建議，貨物稅能否比例式下降？龔明鑫說明，貨物稅已經先調降5萬元了，支持國產車不能內外有別；目前我方採取「舊換新」的方式，是定額減稅，對於低價車來講比較有優勢，因為高價車跟低價車減的稅是一樣的。

根據2025年修正通過《貨物稅條例》，自2025年9月7日起至2030年12月31日止，購買排氣量2,000cc以下新車，每輛可減徵貨物稅5萬元；若搭配舊車報廢，舊換新合計最高可減徵10萬元。

呂玉玲認為，產業界建議貨物稅比例式下降，還是希望政府研究，可以採取怎樣的比例。龔明鑫回應，經濟部會持續關注所有變化，再來進行必要的檢討。