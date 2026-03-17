無人機聯盟攜手德州農工運輸所 推台美供應鏈合作

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）今天宣布，與美國德州農工運輸研究所（TTI）簽署產業合作備忘錄（MOU），雙方將推動台美無人機非紅供應鏈合作；無人機聯盟也將在24日至26日前往德國杜賽道夫參與海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展。

為促進台灣無人機產業國際交流與合作，在經濟部指導與支持下成立的台灣卓越無人機海外商機聯盟，16日由偕同主席雷虎科技董事長陳冠如與TTI所長溫佛瑞（Gregory D. Winfree）簽署產業合作備忘錄。

雙方將運用各自優勢，推動台美無人機非紅供應鏈合作，並在無人機相關研究、技術交流、教育訓練及自主飛行測試等領域深化合作。

此外，漢翔董事長曹進平將率領聯盟所屬32家國內廠商（機關、協、公會）共88人，於3月24日至26日前往德國杜賽道夫參與海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL EUROPE 2026）。

聯盟說明，訪團除展示台灣無人機技術成果，並將參與論壇及B2B商務交流，爭取聯盟所屬廠商潛在海外商機；也將前往慕尼黑、漢堡等地參訪無人機及反無人機相關產業，瞭解德國無人載具產業發展與技術動向，進一步促進台德產業交流與合作。