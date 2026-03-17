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卓榮泰：301調查含產量過剩、強迫勞動 堅持 ART 維護最佳待遇

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫赴立法院備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫赴立法院備詢。圖／聯合報系資料照片

美國關稅延燒至今，最新動向，美方祭出301條款進行調查。對此，行政院長卓榮泰表示，301條款有兩項主要調查：產量過剩、強迫勞動。台美已經簽署ART內容，其中牽涉到301條款的部分，我方持續與斐方溝通，會堅持用ART內容來維護我方最佳待遇。

卓榮泰17日率經濟部長龔明鑫等部會首長赴立法院進行總質詢備詢。院會中談及，美國關稅從去年延燒至今，最新消息，美方祭出301條款要來審查，具體納入了60個國家，台灣也在裡面。

對此，卓榮泰說，美方對外說明包括中華民國台灣在內，有60個國家要接受301條款調查。其中有兩項主要調查：其一，是否產量過剩；其二，是否強迫勞動等。現在正式的調查還沒有開始。龔明鑫表示，調查的產業相當多，包括電子、自行車、汽車零組件，還有好幾項，都在調查範圍當中。

立委呂玉玲質詢問及，先前台美已經談妥ART，這屬於貿易協定，301條款則屬於貿易法，因為「法律在協定之上」，所以這兩項在談的時候，是否最終由301條款說了算？

龔明鑫說明，301條款調查項目，包括強迫勞動等議題，基本上ART之中也有涵蓋這些項目。這部分，事實上我方跟美方大概都已經談定了。我方現在跟美方持續聯繫中，就是希望可以在ART基礎之上，維持ART的結論。

卓榮泰重申，有60個國家要展開這一波301條款調查，目前調查還沒有正式展開。我方準備好，用台美已經簽署ART內容，其中牽涉到301條款的部分，會堅持用ART內容來維護我方最佳待遇。

呂玉玲強調，希望未來一定要把ART所談定的豁免權，放到301之中。卓榮泰回應，「當然」，國會跟整個社會對我方談判已經初步表示，願意給予支持，我方對外力道會更強，爭取維護國家利益的力道就會更強。

此外，呂玉玲詢問，韌性特別預算編列5,447億元，其中經濟部有460億元經費，除了產發署跟中小企業署有在執行協助企業，其他都沒有執行？

龔明鑫表示，其實四個署、每一項都有執行經濟部每周都開檢討報告，申請補助案件目前收到3、4千件，已經核定超過1,700多件，都在執行當中。

呂玉玲提到，貿易署編列6,850萬元預算，2025年已經先通過了1,350萬元，用來研究美國經貿動向對我國的影響，並且盡量持續向美國智庫討論、溝通，這一項尚未執行。龔明鑫說明，這個項目是要招標的，每年都有這筆預算；目前支持產業部分已經在執行，但跟智庫合作還需要招標。

汽車零組件 美國 中華民國台灣

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