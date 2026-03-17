赴日行程不斷遭到質疑 卓揆「就為逼我說是公務行程居心何在」

針對外界質疑院長赴日本行程相關單據問題，並指稱租車公司已永久歇業，行政院長卓榮泰17日再度表示，此行為假日一日來回的私人自費行程，所有費用均由個人負擔，未動用任何公費，也未向行政院或任何公家機關申請報銷。在野的最終目的，「只是要逼我說出這是公務行程，居心何在」。

卓榮泰表示，相關爭議最初由在野黨立委指控其行程涉及「貪瀆百萬」及「公器私用」，但在他提出所有單據證明後，已清楚顯示相關費用均為自費負擔，「沒有一塊錢來報請公費」。

他指出，在野陣營隨後又質疑單據內容存在問題，但始終未具體說明問題所在，有人僅泛稱單據有疑慮，卻未能提出明確證據。

此外，外界也質疑行程涉及松山機場指揮部是否可供民航機停靠，以及相關聯繫程序。卓榮泰表示，國防部長已公開說明，松指部相關運用由民航局負責指揮與調度，並無問題；至於行政院與松指部之間以電話聯繫而非公文往返的說法，他則認為相關指控「這簡直是笑話，這種指控也拿出來說」。

對於另有說法指向中華職棒聯盟協助購票一事，卓榮泰表示，所有票券均為逐張購買，是透過中華職棒協助代購，並無所謂公關票轉售情形。

至於最新的指控是租車公司已永久歇業一事，卓榮泰表示，近期有不少人致電該日本公司詢問相關情況，導致對方營運受到困擾。若公司確已歇業，電話不應仍能接通，且相關繳稅與營業證明文件均已查證，並未發現問題。「最終目的，只是要逼我說出這是公務行程，居心何在？」

卓榮泰強調，此次赴日行程為私人行程且全程自費，所有單據均未向任何政府機關申請報銷。他呼籲在野黨停止不斷放大相關爭議，避免造成不必要的政治對立與行政運作困擾。