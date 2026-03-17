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718億元新興計畫預算動支？卓揆籲：應儘速通過總預算
立法院日前通過718億元新興計畫預算，外界關注行政院是否將先行動支，目前更傳出行政院將行文各部會先行執行、最快3月底啟動等說法，對此，行政院長卓榮泰17日回應表示，政府仍希望立法院儘速、完整通過中央政府總預算，才能確保各項施政計畫正常推動。
卓榮泰指出，行政院提出的中央政府總預算是一整套完整規劃，涵蓋各部會一整年的施政計畫與政策推動。若僅通過718億元新興計畫預算，僅占整體預算約2%，其餘98%預算未能通過，將使政府整體施政面臨困境。
卓榮泰表示，若僅執行2%的計畫，其他政策只能依循過去既有計畫部分延續，無法全面推動，對國家整體發展並非良好做法。
此外，卓榮泰也指出，相關預算尚未經立法院三讀程序通過，其合法性仍備受質疑。若718億元預算先行動支，未來是否仍會再經調整或變動，也未曾有相關前例，行政院認為不宜貿然開此先例。
卓榮泰強調，面對社會各界對政府施政與各項福利政策的期待，仍希望立法院能依程序儘速、完整通過總額3兆350億元的中央政府總預算，讓各項政策得以全面推動。
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