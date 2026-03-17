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新興計畫718億元3月底執行？卓榮泰：通過總預算才是正辦

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰受訪。行政院／提供
行政院長卓榮泰受訪。行政院／提供

立法院日前通過新興計畫718億預算，據傳受到選舉年影響，最快3月底會開始執行。對此，行政院長卓榮泰受訪表示，國人期待各種福利政策，需要政府全面展開，希望立法院儘速通過整部3兆350億的國家中央政府總預算，才是正辦。

卓榮泰17日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，行政院所提出的國家政府總預算，是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫執行。如此割裂，只通過了718億元，這只占其中的2%，其他98%怎麼辦？整個國家，一年只能執行2%的計畫嗎？

卓榮泰直言，除了新興計畫，其他只能照過去舊的計畫，執行部分，這對國家整體發展絕對是不好的。況且沒有經過三讀的預算，合法性備受質疑。未來這718億如果用過了以後，難道都不會再經過變動嗎？從無此例，也不宜開此例。

卓榮泰說，國人期待的各種福利政策，需要政府全面展開。希望立法院能儘速、完整、合法，按照程序，通過整部3兆350億元國家中央政府總預算，才是正辦。

行政院長 中央政府 行政院

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