風險債承壓 投資等級債仍淨流入

油價走升壓低降息預期，債市全面下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2026年3月6日至3月11日止近一周，投資級債仍保持淨流入、並以70.1億美元居冠；其他包括非投資等級債、新興市場債均轉為淨流出。

針對近期市場，安聯投信表示，伊朗新任最高領袖誓言繼續封鎖荷莫茲海峽，使布蘭特原油走升，再次壓低降息預期，使美國公債殖利率連續第二周走升，債券指數延續跌勢，持續下跌，其中投資等級債、新興主權債表現較落後，通膨連結債與新興公司債則較為抗跌。

安聯投信表示，國際能源署（IEA）同意史無前例地從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，但仍無法壓抑油價漲幅，布蘭特原油結算價自2022年8月以來首次升破每桶100美元，西德州原油結算價也創下近四年最高。

隨著油價上漲推高通膨預期，債券交易員已不再肯定聯準會今年會降息。高盛更將聯準會年內首次降息預期時間延後至9月，美國10年期公債殖利率近一周走升12個基點，收在4.26%。

安聯投信表示，由於市場對荷姆茲海峽通行狀況及中東戰事持續時間的解讀不一，受市場風險影響，原油價格恢復漲勢，導致美國非投資級債在短暫回升後陷入停滯。調節壓力遍及各個評級，即便現階段通膨數據相對溫和，也未能有效提振市場風險胃納。值得注意的是，在對於利率政策步調上，安聯投信表示，油價與天然氣價格上漲推高美國公債收益率，且加深市場對於通膨壓力的擔憂，進而削弱市場對聯準會降息的預期。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，AI相關疑慮影響軟體與保險產業，而私人信貸基金贖回也對市場情緒造成影響。投資人目前最關注的仍是中東衝突，以及能源價格上升對經濟成長的影響。隨著通膨預期上升，市場情緒已轉為較為謹慎；不過回到基本面，經濟數據多數優於預期，ISM製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期；然而連續申請失業救濟金人數、失業率、非農就業人口變動不如預期。

策略上，安聯投信表示，現階段除關注美伊局勢外，若拉長回歸經濟基本面來看，考量就業與通膨表現，美國、英國與新興市場在2026年仍具降息空間；整體來看，2026年全球多數央行仍會維持寬鬆貨幣政策，但各國央行將進入降息觀察期，確認當前政策能否在不拉高通膨情況支撐經濟表現再牽動後續利率政策走向。布局上建議著重高品質債券，多元配置。