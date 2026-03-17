資金輪動 美股基金淨流入居冠

中東戰事與能源供給風險加劇，全球股市震盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年3月6日至3月11日止近一周，美股基金以淨流入13.61億美元居冠、且為唯一淨流入的主要區域基金，其他包括已開發歐洲、亞洲不含日本、拉美及全球新興市場等主要區域股票基金均從淨流入轉為淨流出，顯示資金輪動快速，市場持續消化美伊情勢。

安聯投信表示，伊朗新任最高領袖誓言繼續封鎖荷莫茲海峽，油價再度飆升加劇通膨擔憂。儘管美國能源部長表示海軍可能3月底前開始護航油輪通過荷莫茲海峽，國際能源署也同意史無前例從緊急石油儲備中釋放4億桶石油，但投資人仍然傾向保守觀望。受地緣風險情緒依舊不明朗，市場情緒持續消化美伊情勢，以及等待何時明朗。儘管美國釋放戰備儲油，但伊朗新任領袖稱將繼續關閉關鍵能源航道，投資人擔憂能源供應前景不確定性，隨油價保持高位，風險資產持續承壓，近周類股普遍走低，僅能源續強。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美伊局勢延續勢將加劇市場波動。歷史上，此類事件通常會導致市場劇烈但短暫調整，然波動環境亦帶來增持優質標的良機，建議以多元化資產配置和產業分散策略，以利緩和市場動盪環境。

展望未來，莊凱倫表示，儘管未來幾年市場可能見到對部分資料中心專案與私募信貸投機行為消化期，有鑑於這一輪人工智慧資本支出周期主要由全球規模最大、獲利能力最強科技巨擘支持，預期科技股仍將展現強勁韌性，更多企業獲利成長也有望逐步改善，市場也有望逐步過渡至更健康、更平衡結構。

策略上，莊凱倫表示，建議聚焦實質將AI轉化為生產力的多元產業與技術領域，特別是工業、金融及醫療保健等已開始透過AI提升效率並創造實質獲利的產業；資產配置方面，使用不同資本結構參與，例如高波動個股如軟體股、小型半導體股以可轉債或公司債方式持有，產業方向上，平衡科技及非科技產業配置，增持公用事業、能源和工業，減持通訊服務和核心消費。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的 AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如AI 相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。儘管短線心理衝擊難免，但非企業獲利基本面惡化，預期2026、2027年企業獲利仍將持續呈現成長，中長期實質獲利成長仍可望為市場震盪提供支撐。

施政廷表示，台股整體基本面架構偏多，短線雜音反而提供主動布局機會，持續看好台股企業中長期成長趨勢和行情機會，或可運用突發事件引發的劇烈波動，分批進場布局中長期機會。面對中東戰事引發震盪，策略上建議持續鎖定具備高技術護城河的AI相關供應鏈、半導體先進製程等成長型股，同時納入現金流穩定的生技與金融股等防禦型配置；在權重方面，在相同強勢族群中，偏好優先加碼相對價值更具吸引力標的。