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元月薪資成長超越通膨

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（16）日發布元月薪資調查，因最低工資調升及春節落點不同的低基期帶動下，全體受僱員工實質經常性薪資年增2.18%，創11年來同期最高增幅，代表薪資成長超越通膨。

經常性薪資年增2.9%，寫16年來同期新高。不過，受農曆春節落點不同影響，元月總薪資年減逾三成。

主計總處統計，元月全體受僱員工經常性薪資平均為48,819元，年增2.9%；剔除物價因素，實質經常性薪資44,300元，年增2.18%，為11年來同期最高增幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，元月經常性薪資成長顯著，除反映企業調薪制度與最低工資調升外，也存在「低基期」因素。經常性薪資包含本薪及按月發放的津貼獎金，去年元月因適逢春節導致工作天數較少，影響業績獎金等變動薪資發放，基期較低，使今年元月增幅相對突出。

至於總薪資縮水三成，譚文玲解釋，主因是農曆春節落點差異。去年春節在元月，廠商獎金發放高度集中；今年春節移至2月，年終獎金發放時程分散在1、2月，導致元月總薪資年增率出現衰退。她預期，接下來2月總薪資將因獎金入帳且基期偏低，增幅會相當明顯；總體薪資與獎金狀況，應合併1、2月數據觀察較為精準。

譚文玲指出，元月數據尚未反映對等關稅失效及美伊衝突等最新變局，且2月受春節工時與獎金波動影響，暫難看出地緣政治風險對勞動市場的實質衝擊，預計要等到3月統計數據出爐後，整體經貿情勢與就業市場的受阻程度，才會更趨明朗。

另外，主計總處昨日公布元月工業及服務業統計，元月整體受僱員工平均總工時為172.7小時，年增25.9小時。觀察加班情形，元月全體受僱員工平均加班工時為9.1小時，寫下近21年來同月最高水準，年增0.4小時。

薪資 年終獎金 最低工資

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