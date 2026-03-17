國際油價若上漲至破百美元 今年 CPI 增幅恐超過2%

主計總處主計長陳淑姿昨（16）日表示，國際油價若上漲至破百美元，將衝擊今年經濟成長率0.8至0.9個百分點、物價1.7個百分點，影響所及，今年消費者物價指數（CPI）年增率可能超過2%。

立法院財政委員會昨日邀請主計總處業務報告並備詢，朝野立委關切中東戰爭恐使油價飆漲，加上美國關稅情勢變化，要求主計總處預先修正經濟成長率及CPI年增率。

主計總處2月預測今年經濟成長率達7.71%，CPI年增率1.68%，陳淑姿坦言，當時預測尚未發生中東戰事，因此必須重估。她表示，中東戰事持續推升油價，若油價上漲10%，對GDP成長率影響0.12個百分點，對CPI影響0.24個百分點。

她提到，若戰事很快結束，政府現有物價穩定措施，現對民生影響不大。若戰事拉長，政院穩定物價小組也會有因應措施。一般而言，外界將CPI年增率2%視為通膨警戒線，陳淑姿也說，主計總處5月將發布全新預測值。

民進黨立委郭國文、國民黨立委顏寬恒質詢時提到，主計總處2月的預測，是假設油價每桶58.6美元，現油價超過100美元，幾乎是倍增，甚至短期難以回檔，建議主計總處應先行預估、修正今年經濟成長率預估值。昨天，布蘭特油價在每桶100美元上下震盪。

國發會主委葉俊顯昨日赴立法院經委會業務報告並備詢時也表示，受惠全球AI大廠資本支出大幅調升，帶動台灣出口暢旺，今年經濟成長率極有機會達成主計總處預估的7.71%，甚至進一步突破。他更樂觀預期，景氣燈號將「持續紅下去」。

至於美國總統川普對等關稅遭最高法院裁定無效，是否影響今年經濟成長？陳淑姿認為影響較小，因為台美簽署對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU），其中232條款包含我國對美出口七成，可享優惠稅率，因此對等關稅遭否決影響不大。她表示，科技業者對AI出口仍很樂觀，對今年經濟成長率影響主要還是中東戰事。