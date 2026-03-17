聽新聞
0:00 / 0:00

國際油價若上漲至破百美元 今年 CPI 增幅恐超過2%

經濟日報／ 記者江睿智洪安怡／台北報導
主計總處主計長陳淑姿16日表示，國際油價若上漲至破百美元，將衝擊今年經濟成長率0.8至0.9個百分點、物價1.7個百分點，影響所及，今年消費者物價指數（CPI）年增率可能超過2%。圖／聯合報系資料照
主計總處主計長陳淑姿16日表示，國際油價若上漲至破百美元，將衝擊今年經濟成長率0.8至0.9個百分點、物價1.7個百分點，影響所及，今年消費者物價指數（CPI）年增率可能超過2%。圖／聯合報系資料照

主計總處主計長陳淑姿昨（16）日表示，國際油價若上漲至破百美元，將衝擊今年經濟成長率0.8至0.9個百分點、物價1.7個百分點，影響所及，今年消費者物價指數（CPI）年增率可能超過2%。

立法院財政委員會昨日邀請主計總處業務報告並備詢，朝野立委關切中東戰爭恐使油價飆漲，加上美國關稅情勢變化，要求主計總處預先修正經濟成長率及CPI年增率。

主計總處2月預測今年經濟成長率達7.71%，CPI年增率1.68%，陳淑姿坦言，當時預測尚未發生中東戰事，因此必須重估。她表示，中東戰事持續推升油價，若油價上漲10%，對GDP成長率影響0.12個百分點，對CPI影響0.24個百分點。

她提到，若戰事很快結束，政府現有物價穩定措施，現對民生影響不大。若戰事拉長，政院穩定物價小組也會有因應措施。一般而言，外界將CPI年增率2%視為通膨警戒線，陳淑姿也說，主計總處5月將發布全新預測值。

民進黨立委郭國文、國民黨立委顏寬恒質詢時提到，主計總處2月的預測，是假設油價每桶58.6美元，現油價超過100美元，幾乎是倍增，甚至短期難以回檔，建議主計總處應先行預估、修正今年經濟成長率預估值。昨天，布蘭特油價在每桶100美元上下震盪。

國發會主委葉俊顯昨日赴立法院經委會業務報告並備詢時也表示，受惠全球AI大廠資本支出大幅調升，帶動台灣出口暢旺，今年經濟成長率極有機會達成主計總處預估的7.71%，甚至進一步突破。他更樂觀預期，景氣燈號將「持續紅下去」。

至於美國總統川普對等關稅遭最高法院裁定無效，是否影響今年經濟成長？陳淑姿認為影響較小，因為台美簽署對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU），其中232條款包含我國對美出口七成，可享優惠稅率，因此對等關稅遭否決影響不大。她表示，科技業者對AI出口仍很樂觀，對今年經濟成長率影響主要還是中東戰事。

延伸閱讀

顏寬恒 國發會 國際油價

延伸閱讀

富邦金羅瑋：若油價飆至150美元 全球恐陷停滯性通膨

AI 撐景氣、油價添變數…國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

AI浪潮抗衡美伊戰爭不確定性 國泰、台大上調台灣經濟成長率至5.8%

受中東戰事影響…台灣油價、氣價、電價將緩漲 中油增資計畫7月有望定案

相關新聞

油價衝擊 CPI年增率 恐升破通膨警戒線

中東戰事打亂能源供應鏈，也拖累國內今年的經濟成長率和消費者物價指數（ＣＰＩ）。主計長陳淑姿昨天表示，國際油價若上漲至每桶破百美元，將衝擊經濟成長率○點八至○點九個百分點，影響物價一點七個百分點，今年ＣＰＩ可能突破百分之二的通膨警戒線。

國際油價若上漲至破百美元 今年 CPI 增幅恐超過2%

主計總處主計長陳淑姿昨（16）日表示，國際油價若上漲至破百美元，將衝擊今年經濟成長率0.8至0.9個百分點、物價1.7個百分點，影響所及，今年消費者物價指數（CPI）年增率可能超過2%。

元月薪資成長超越通膨

主計總處昨（16）日發布元月薪資調查，因最低工資調升及春節落點不同的低基期帶動下，全體受僱員工實質經常性薪資年增2.18%，創11年來同期最高增幅，代表薪資成長超越通膨。

AI 撐景氣、油價添變數…國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

受惠於AI成長動能，國泰、台大產學團隊上調2026年台灣經濟成長率預測值至5.8%（原3.0%）；此外，中東緊張局勢，油價飆升，台灣通膨壓力升高但仍有緩衝空間，研判我國中央銀行3月將維持利率不變。

47年來最強1月！ 製造業加班工時衝上17.9小時

科技製造動能延續，電子產業加班情況持續升溫。主計總處16日公布1月工業及服務業統計，其中電子零組件業與電腦電子產品及光學製品業，加班工時雙雙寫下統計以來最強的1月表現，顯示電子產業訂單需求仍然強勁，也帶動整體製造業加班工時維持高檔。

AI浪潮抗衡美伊戰爭不確定性 國泰、台大上調台灣經濟成長率至5.8%

近期全球政經局勢動盪，美伊戰爭仍未停歇，使得今年經濟環境充滿高度不確定性，不過由於AI產業成長動能強勁抵銷部分負面影響，國泰金控與國立台灣大學產學合作團隊16日於今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會指出，由原先3％上調今年經濟成長率至5.8%，並因應不確定因素擴大預測範圍，區間預測值為3％到8％，CPI則因中東緊張局勢影響油價，由1.6%上修為1.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。