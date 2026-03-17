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以應對中東危機 南韓將提高煤炭、核能發電
南韓執政黨昨表示，將取消燃煤發電量的限制、核電廠使用率也將升至最高百分之八十，以應對中東危機。
中東危機經濟應對專案小組在簡報會指出，荷莫茲海峽的緊張情勢，阻礙石油和天然氣輸往南韓，這些措施意在穩定能源供給與價格。
共同民主黨議員安道杰說，政府將提高煤炭和核電發電量，並減少依賴液化天然氣（ＬＮＧ）發電，以優先管理ＬＮＧ供給。煤炭發電原本限制在裝置容量八成，這個規定昨起取消，而六個核反應爐的維修工程會提早結束，以便將使用率從百分之六十提高至百分之八十。
南韓將在月底前草擬追加預算，送交國會審查，內容預計包括煉油廠實施油價上限的補償、擴大投資再生能源等。共同民主黨黨魁鄭清來說，在追加預算送審後，將在十天內快速通過法案。
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