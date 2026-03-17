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穩經濟！亞洲、大洋洲國家 將釋出戰備儲油

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
國際能源總署表示，亞洲和大洋洲的戰略石油儲備將立即釋出。歐新社
國際能源總署表示，亞洲和大洋洲的戰略石油儲備將立即釋出。歐新社

國際能源總署（ＩＥＡ）十五日說，亞洲和大洋洲成員國將立即釋出戰略石油儲備（ＳＰＲ），但未詳述釋出速度；歐洲與美洲成員國則預計三月底開始釋出。根據昨天公布的日本官報，包含國家和民間的儲備，即日起共釋出八千萬桶，這相當於日本全國約四十五天的石油用量，規模創日本自一九七八年建立石油儲備制度以來新高。

ＩＥＡ執行董事比羅爾在社媒Ｘ寫道，這將讓市場自十六日起獲得空前的新增石油供應量。但重開荷莫茲海峽，對恢復穩定的原油流動仍至關重要；充分的保險機制與對船運的實體保護，是恢復原油流動的關鍵。

ＩＥＡ上周宣布，將協調卅二個成員國釋出四億多桶ＳＰＲ，以因應美以伊戰爭引發國際油價飆漲。這是ＩＥＡ成立以來第六度緊急釋出ＳＰＲ，上次是二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭。由於亞洲國家最仰賴中東供應的原油，因此這些國家釋出ＳＰＲ的速度對亞洲格外關鍵。

目前各方承諾釋出的總量為四億一一九○萬桶，以美洲一億九五八○萬桶的規模最大；亞洲與大洋洲一億八六○萬桶；歐洲一億七五○萬桶。

此外，日本內閣官房長官木原稔昨天在記者會宣布，政府將釋出相當於日本「民間部門」十五天石油用量的儲備。這是基於首相高市早苗上周指示，為了穩定日本經濟，將釋出ＳＰＲ。除了釋出ＳＰＲ，日本政府也將採取將汽油平均零售價格控制在每公升一七○日圓（約台幣卅五元）的政策方針。

烏克蘭 國際油價 俄羅斯 原油

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