中東衝突升溫！美元避險需求增 新台幣閃現32元

中東地緣政治衝突升溫推升美元避險需求，新台幣匯率昨盤中貶破卅二元整數關卡，為去年五月以來、暌違逾十個月首見「卅二字頭」。央行在收盤前進場調節，加上出口商積極拋匯，帶動匯價跌幅收斂，終場以卅一點九四八元作收，小貶僅三分，總成交量高達卅三點○八億美元。

台北股匯市昨雙雙走跌，台股下跌五十七點、收三萬三三四二點，其中外資賣超四三九億元，匯銀預估匯出金額約十七億美元，對新台幣造成貶值壓力。

匯銀人士表示，中東戰爭未必直接改變金融市場走勢，但往往會改變市場對未來通膨與利率的預期。當油價衝擊逐步傳導至薪資與服務價格，美國聯準會可能被迫維持高利率更長時間，進而影響全球資產評價，對美元也形成較強支撐。

由於美元指數強勢站上一百整數關卡，匯銀主管說，「市場美元買盤滿滿，簡直用搶的」，主因是市場避險情緒升溫，中東戰爭感覺短期內難以結束，市場擔憂荷莫茲海峽長期封鎖，將推升能源價格並加劇通膨壓力，資金紛紛轉向美元避險。

在國際美元強勢帶動下，新台幣盤中最低觸及卅二點○八六元，貶值幅度一度擴大到一點六角。匯銀主管指出，除了外部因素，近期外資持續賣出台股，資金匯出壓力不小，也使新台幣走勢疲弱。

不過，午後盤勢出現變化。市場人士指出，匯價跌破卅二元後，市場出現美元賣單，「老大（央行）難得阻貶」，加上部分出口商看到卅二元價位後積極拋匯，新台幣貶勢逐漸收斂。

根據央行資料，包括人民幣、星幣、韓元等亞幣昨全面走貶；今年以來新台幣貶值百分之一點六、韓元重貶百分之三點四九、日圓貶值百分之一點七一、歐元也大貶百分之二點六五。