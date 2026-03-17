聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突升溫！美元避險需求增 新台幣閃現32元

聯合報／ 記者藍鈞達任珮云／台北報導

中東地緣政治衝突升溫推升美元避險需求，新台幣匯率昨盤中貶破卅二元整數關卡，為去年五月以來、暌違逾十個月首見「卅二字頭」。央行在收盤前進場調節，加上出口商積極拋匯，帶動匯價跌幅收斂，終場以卅一點九四八元作收，小貶僅三分，總成交量高達卅三點○八億美元。

台北股匯市昨雙雙走跌，台股下跌五十七點、收三萬三三四二點，其中外資賣超四三九億元，匯銀預估匯出金額約十七億美元，對新台幣造成貶值壓力。

匯銀人士表示，中東戰爭未必直接改變金融市場走勢，但往往會改變市場對未來通膨與利率的預期。當油價衝擊逐步傳導至薪資與服務價格，美國聯準會可能被迫維持高利率更長時間，進而影響全球資產評價，對美元也形成較強支撐。

由於美元指數強勢站上一百整數關卡，匯銀主管說，「市場美元買盤滿滿，簡直用搶的」，主因是市場避險情緒升溫，中東戰爭感覺短期內難以結束，市場擔憂荷莫茲海峽長期封鎖，將推升能源價格並加劇通膨壓力，資金紛紛轉向美元避險。

在國際美元強勢帶動下，新台幣盤中最低觸及卅二點○八六元，貶值幅度一度擴大到一點六角。匯銀主管指出，除了外部因素，近期外資持續賣出台股，資金匯出壓力不小，也使新台幣走勢疲弱。

不過，午後盤勢出現變化。市場人士指出，匯價跌破卅二元後，市場出現美元賣單，「老大（央行）難得阻貶」，加上部分出口商看到卅二元價位後積極拋匯，新台幣貶勢逐漸收斂。

根據央行資料，包括人民幣、星幣、韓元等亞幣昨全面走貶；今年以來新台幣貶值百分之一點六、韓元重貶百分之三點四九、日圓貶值百分之一點七一、歐元也大貶百分之二點六五。

美元指數 地緣政治 新台幣匯率 美元 避險

延伸閱讀

新台幣盤中貶破32大關 央行調節終場收31.948元

國際金價今日一度失守5千美元大關 台銀提出最新的觀察重點

央行進場調節、收盤守32關未破 外資一路匯出看不到反轉跡象

午盤新台幣再貶逾1角 外資持續買美元匯出

相關新聞

中東衝突升溫！美元避險需求增 新台幣閃現32元

中東地緣政治衝突升溫推升美元避險需求，新台幣匯率昨盤中貶破卅二元整數關卡，為去年五月以來、暌違逾十個月首見「卅二字頭」。央行在收盤前進場調節，加上出口商積極拋匯，帶動匯價跌幅收斂，終場以卅一點九四八元作收，小貶僅三分，總成交量高達卅三點○八億美元。

油價衝擊！CPI年增率 恐升破通膨警戒線

中東戰事打亂能源供應鏈，也拖累國內今年的經濟成長率和消費者物價指數（ＣＰＩ）。主計長陳淑姿昨天表示，國際油價若上漲至每桶破百美元，將衝擊經濟成長率○點八至○點九個百分點，影響物價一點七個百分點，今年ＣＰＩ可能突破百分之二的通膨警戒線。

以應對中東危機 南韓將提高煤炭、核能發電

南韓執政黨昨表示，將取消燃煤發電量的限制、核電廠使用率也將升至最高百分之八十，以應對中東危機。

穩經濟！亞洲、大洋洲國家 將釋出戰備儲油

國際能源總署（ＩＥＡ）十五日說，亞洲和大洋洲成員國將立即釋出戰略石油儲備（ＳＰＲ），但未詳述釋出速度；歐洲與美洲成員國則預計三月底開始釋出。根據昨天公布的日本官報，包含國家和民間的儲備，即日起共釋出八千萬桶，這相當於日本全國約四十五天的石油用量，規模創日本自一九七八年建立石油儲備制度以來新高。

AI 撐景氣、油價添變數…國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

受惠於AI成長動能，國泰、台大產學團隊上調2026年台灣經濟成長率預測值至5.8%（原3.0%）；此外，中東緊張局勢，油價飆升，台灣通膨壓力升高但仍有緩衝空間，研判我國中央銀行3月將維持利率不變。

47年來最強1月！ 製造業加班工時衝上17.9小時

科技製造動能延續，電子產業加班情況持續升溫。主計總處16日公布1月工業及服務業統計，其中電子零組件業與電腦電子產品及光學製品業，加班工時雙雙寫下統計以來最強的1月表現，顯示電子產業訂單需求仍然強勁，也帶動整體製造業加班工時維持高檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。