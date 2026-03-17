油價衝擊！CPI年增率 恐升破通膨警戒線

中東戰事打亂能源供應鏈，也拖累國內今年的經濟成長率和消費者物價指數（ＣＰＩ）。主計長陳淑姿昨天表示，國際油價若上漲至每桶破百美元，將衝擊經濟成長率○點八至○點九個百分點，影響物價一點七個百分點，今年ＣＰＩ可能突破百分之二的通膨警戒線。

立法院財政委員會昨邀請陳淑姿、審計長陳瑞敏進行業務報告並備詢。朝野立委關切中東戰爭油價飆漲，加上美國對等關稅情勢變化等，要求主計總處應預先修正經濟成長率及ＣＰＩ年增率。

主計總處今年二月預測今年經濟成長率百分之七點七一，ＣＰＩ年增率為百分之一點六八。多位朝野立委指出，高經濟成長率只有半導體受惠，其他人民都無感，現在又有中東戰爭情勢來襲，物價蠢動，全民都受影響。

陳淑姿說，經濟成長率百分之七點七一及ＣＰＩ年增率為百分之一點六八都未考慮中東戰事，必須重估。

她表示，中東戰事持續推升油價，若油價上漲百分之十，對經濟成長率影響○點一二個百分點，對ＣＰＩ影響○點二四個百分點。若戰事很快結束，影響就不大，政府目前有物價穩定措施，也對民生影響不大；若戰事拉長，政院穩定物價小組會有因應措施。

此外，立委關切今年二月主計總處預測經濟成長率百分之七點七一、ＣＰＩ年增率百分之一點六八，是假設油價每桶五十八點六美元，現在油價已超過一百美元，幾乎是倍增，甚至短期難以回檔，建議主計總處應先行預估、修正今年經濟成長率的預估值。

陳淑姿表示，目前國際油價和二月預測平均值相較，漲幅為七至八成，對經濟成長率影響○點八至○點九個百分點，對ＣＰＩ年增率影響一點七個百分點，屆時全年物價將會突破百分之二以上。她說，主計總處將在五月發布全新預測值。

此外，國泰台大產學計畫團隊昨公布台灣「經濟氣候暨金融情勢」，將台灣今年經濟成長率從百分之三上調至五點八，但仍低於主計總處預估的百分之七點七一。國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，這次預測把戰爭、油價飆漲等因素考量進去，數據才會比主計總處保守。

國泰台大團隊也將今年的ＣＰＩ年增率預測從百分之一點六調高到一點八，徐之強指出，油價是通膨的第一影響因素，但還有一個常被忽視的是硬體漲價，ＩＣ產品過去一直扮演跌價的角色，一旦漲價也會造成通膨上升，這次調高ＣＰＩ預測就是因為這兩個因素造成。