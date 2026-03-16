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調查：台企最看好台英ETP 盼AI、永續領域合作

中央社／ 記者曾智怡台北16日電

英國在台辦事處今天發布「台英商務關係調查」，今年首納台灣企業觀點，調查指出，在台灣的英國企業優先關切兩岸局勢穩定；台灣企業則認為，台英「提升貿易夥伴關係」（ETP）協議是最具潛力的貿易協議，盼與英國在AI、永續領域強化合作。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）與在台訪問的英國駐亞太區貿易大使肯特（MartinKent）今天共同發布最新年度台英商務關係調查（UK-Taiwan Business Survey）結果，這次調查首度納入台灣企業觀點。

調查收到105個企業回覆，包括63家英國企業、42家台灣企業。

根據調查結果，高達80%英國企業對在台營運現狀感到滿意，創下近3年最高，同時有64%受訪企業看好2026年營收將進一步成長。此外，科技與能源被視為雙邊未來合作的重要潛力領域。

然而，英商未來投資計畫仍面臨高度不確定性。數據顯示，英國企業在台業務布局受台灣內部政治不確定性的影響最大（61%），高於新台幣匯率波動（54%）或美國互惠關稅（49%）。

針對台海情勢影響程度，73%英國企業認為企業並未因為兩岸關係緊張，出現太大紛擾，但可能會重新評估未來投資計畫。

值得一提的是，英國企業2022至2024年都將「充足能源供應」視為最優先關切議題，去年被「兩岸關係」取代，他們對於穩定兩岸局勢的訴求日益強烈；雖「充足能源供應」跌至第3名，受訪企業對能源供應的信心仍偏低，僅23%英國企業認為台灣現行的能源政策能滿足5年內的營運需求。

包瓊郁表示，去年台英完成ETP三大支柱協議簽署，包括投資、數位貿易、能源與淨零排放，為雙邊經貿合作奠定基礎，今年核心目標是將這些框架轉化為實質雙向投資動能，為此，首次邀請台灣企業參與調查，盼透過深入了解雙邊企業的需求，更有效地促進台英經貿合作。

台灣企業調查方面，在潛在貿易合作夥伴好感度評比中，英國在9大主要經濟體中排名第2，高於美國及歐盟主要國家。台灣企業對與英國在人工智慧和機器學習（31%），以及再生能源與永續發展領域（29%）的合作表現高度興趣。

針對台英簽署ETP，台灣企業認為這是最具有潛力的貿易協議，高於台星FTA、台紐FTA、ECFA等；但同時也有4成英國企業不清楚台英ETP對自身經營有何幫助，希望可以改善與台灣政府溝通管道。

貿易協議 兩岸關係 英國 台灣

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