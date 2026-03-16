卓揆：全力提供金融支持 做中小微企業的靠山

行政院長卓榮泰16日出席「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」時表示，他今日主要談論「信心保證」、「社會穩定」及「升級轉型」三項議題，中小微企業營運仰賴金融支持，政府將全力支持金融機構，確保金融機構擁有最大量能協助中小微企業，因為「政府是靠山，金融機構是金山、銀山，中小微企業是護衛中華民國的神山」。

卓榮泰致詞時表示，過去一段時間，臺灣接連經歷COVID-19疫情、風災、對美關稅談判、中東情勢變化等挑戰，對政府而言，除了確保臺灣維持世界領先的科技地位外，更重要的是穩定全國中小微企業營運穩定，因為中小微企業家數占全體企業98%以上，涵蓋我國超過900萬名就業人口，唯有穩定中小微企業營運，才能穩定臺灣社會。

卓榮泰提到，賴清德總統日前特別召集公股行庫，請公股行庫透過電話方式，主動關懷中小微企業客戶，瞭解在這幾波衝擊當中，政府提出的各項支持政策是否確實到位或有所遺漏，以及是否需再加碼。對此，卓榮泰感謝公股行庫同仁撥打超過萬通的電話關懷中小微企業，讓政府在政策執行上能有更明確的方向，並及時改進執行不周之處，建立全民對政府提供金融支持的最強信心。

卓榮泰強調，日前他走訪各地產業與業者座談，在歷次產業座談會中，多數業界先進均期待政府能提供更大的金融支持，政府深知這是產業此刻最需要的協助，因此透過金融機構或信保基金給予協助，建立更強而有力的信心保證，以達穩定社會的目標。

在促進社會穩定方面，卓榮泰表示，因應中東情勢持續變化，政府已全面掌握未來數月能源供應，在經濟部詳細盤整下，3月及4月天然氣船期供應已獲得確保；5月將於各地市場調度籌措，確保供應無虞，讓全國民生及產業能夠持續穩定；6月則將向其他國家開闢新的能源合約、建立合作關係，提高能源供應來源，讓社會更加穩定。

卓榮泰進一步指出，由於中東地區戰事仍持續進行，政府也希望全力確保國人安全。15日自中東地區返臺國人計111人，從中東戰事發生迄今，政府已協助2,148名滯留中東地區國人返臺，且我國駐中東地區各館處人員也持續主動關懷在當地的國人狀況，關懷次數達6,417人次。卓院長提到，目前阿曼、約旦及沙烏地阿拉伯全面開放空域，至於科威特、巴林、伊朗、伊拉克空域仍維持關閉，阿拉伯聯合大公國、以色列及卡達空域則部分開放，政府將持續掌握所有狀況，確保國人安全返臺。

談及企業升級轉型議題，卓榮泰提到，當國家高科技發展非常發達時，垂直供應鏈也需跟上腳步，並透過數位轉型方式，解決企業內部及與同業間之問題，以及產業上下游連結問題，因此經濟部加大力道，協助中小微企業進行數位及淨零雙軸轉型，進而能夠跨足國際市場。其中，在《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案》中，經濟部即占460億元；同時，今（2026）年也編列超過100億預算推動「中小微企業多元振興發展計畫」，期盼每筆預算都能到位，協助企業投入升級轉型、擴大海外市場，並提供企業金融支持。

至於對美關稅談判部分，卓榮泰表示，自去(2025)年4月以來，對美關稅談判歷經相當波折，臺灣今年2月已與美國簽署「臺美對等貿易協定（ART）」，不僅取得最佳相對優勢，也維持國家最佳競爭力。目前美國對包括臺灣在內等60個貿易夥伴發動「301調查」，這是在因應美國最高法院判決後，重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。

卓榮泰強調，由副院長鄭麗君領軍的談判團隊將持續與美方磋商，以臺灣在ART所爭取到的相對優勢和最佳待遇作為基礎，持續爭取最有利我國的談判結果，確保產業及社會安定。