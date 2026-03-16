AI 撐景氣、油價添變數 國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

受惠於AI成長動能，國泰、台大產學團隊上調2026年台灣經濟成長率預測值至5.8%（原3.0%）；此外，中東緊張局勢，油價飆升，台灣通膨壓力升高但仍有緩衝空間，研判我國中央銀行3月將維持利率不變。

美國、以色列對伊朗發動戰事，引發能源供應擔憂，金融市場劇烈震盪，主要地區金融情勢指數同步走低。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，中東緊張局勢令台灣通膨壓力升高，然政府短期執行吸收措施，且1至2月CPI年成長率平均值僅1.23%，尚具緩衝空間，預期台灣央行3月將維持利率不變。

徐之強表示，美國聯準會5月預期會換主席，可是因為美伊戰爭，目前資料顯示，今年降息幅度只剩下1碼，跟年初預期2到3碼相較明顯縮減；但仍要視最新情勢發展，如果油價漲到150美元價位，會影響民眾的通膨預期顯著上升，若美國通膨超過5%、6%，不只不會降息，聯準會還要升息。

主計總處2月公布預測，大幅上修今年全年經濟成長率至7.71％，相較於國泰台大團隊的5.8％，差距近2個百分點。

徐之強解釋，主計總處是在農曆年前公布預測，當時應該是看到台灣出口表現非常好，1、2出口較去年同期大幅成長45%，因此主計總處對今年抱持樂觀情勢。

不過，世事難料，誰知道2月28日美國跟以色列對伊朗出兵，出兵之前國際油價每桶70美元，現在飆升至100美元，上漲四成多。

徐之強表示，影響2026年台灣經濟成長的主要因素還包括1、中東地緣政治衝突再起，油氣供應不確定性引發能源價格波動，增添通膨與景氣風險；2、美國擴大232/301貿易調查，關稅政策持續限制全球貿易成長；3、AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；4、Fed新任主席政策立場的不確定性，可能影響美國景氣與通膨波動；5、中國大陸兩會維持擴張性財政與貨幣政策，能否支撐景氣待觀察。