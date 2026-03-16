快訊

把握明後好天氣！濃霧、溫差影響大 這日北東變天降雨機率增

鴻海今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 撐景氣、油價添變數 國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
徐之強表示，如果伊朗戰事持續，推升油價飆升至150美元價位，美國通膨來到5%、6%，不僅不會降息，聯準會還會升息。國泰／提供
徐之強表示，如果伊朗戰事持續，推升油價飆升至150美元價位，美國通膨來到5%、6%，不僅不會降息，聯準會還會升息。國泰／提供

受惠於AI成長動能，國泰、台大產學團隊上調2026年台灣經濟成長率預測值至5.8%（原3.0%）；此外，中東緊張局勢，油價飆升，台灣通膨壓力升高但仍有緩衝空間，研判我國中央銀行3月將維持利率不變。

美國、以色列對伊朗發動戰事，引發能源供應擔憂，金融市場劇烈震盪，主要地區金融情勢指數同步走低。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，中東緊張局勢令台灣通膨壓力升高，然政府短期執行吸收措施，且1至2月CPI年成長率平均值僅1.23%，尚具緩衝空間，預期台灣央行3月將維持利率不變。

徐之強表示，美國聯準會5月預期會換主席，可是因為美伊戰爭，目前資料顯示，今年降息幅度只剩下1碼，跟年初預期2到3碼相較明顯縮減；但仍要視最新情勢發展，如果油價漲到150美元價位，會影響民眾的通膨預期顯著上升，若美國通膨超過5%、6%，不只不會降息，聯準會還要升息。

主計總處2月公布預測，大幅上修今年全年經濟成長率至7.71％，相較於國泰台大團隊的5.8％，差距近2個百分點。

徐之強解釋，主計總處是在農曆年前公布預測，當時應該是看到台灣出口表現非常好，1、2出口較去年同期大幅成長45%，因此主計總處對今年抱持樂觀情勢。

不過，世事難料，誰知道2月28日美國跟以色列對伊朗出兵，出兵之前國際油價每桶70美元，現在飆升至100美元，上漲四成多。

徐之強表示，影響2026年台灣經濟成長的主要因素還包括1、中東地緣政治衝突再起，油氣供應不確定性引發能源價格波動，增添通膨與景氣風險；2、美國擴大232/301貿易調查，關稅政策持續限制全球貿易成長；3、AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；4、Fed新任主席政策立場的不確定性，可能影響美國景氣與通膨波動；5、中國大陸兩會維持擴張性財政與貨幣政策，能否支撐景氣待觀察。

國泰 景氣 產學合作

延伸閱讀

AI浪潮抗衡美伊戰爭不確定性 國泰、台大上調台灣經濟成長率至5.8%

國泰台大團隊：台灣經濟成長上修至5.8% 油價推升通膨壓力

7.71%經濟成長率將重估…油價破百美元衝擊0.9個百分點 CPI 將突破2%

國發會葉俊顯：今年 GDP 可望破7.71% 景氣續亮紅燈機會高

相關新聞

漲幅跑贏通膨 1月經常性薪資寫16年同期新高

主計總處16日發布1月薪資調查，最低工資調升及春節落點不同的低基期帶動下，全體受僱員工實質經常性薪資年增2.18%，創下11年來同期最高增幅；經常性薪資年增2.90%，亦寫下16年來同期新高。不過，受農曆春節落點不同影響，1月總薪資年減逾三成。

AI 撐景氣、油價添變數 國泰台大估經濟成長率5.8% 央行3月按兵不動

受惠於AI成長動能，國泰、台大產學團隊上調2026年台灣經濟成長率預測值至5.8%（原3.0%）；此外，中東緊張局勢，油價飆升，台灣通膨壓力升高但仍有緩衝空間，研判我國中央銀行3月將維持利率不變。

47年來最強1月！ 製造業加班工時衝上17.9小時

科技製造動能延續，電子產業加班情況持續升溫。主計總處16日公布1月工業及服務業統計，其中電子零組件業與電腦電子產品及光學製品業，加班工時雙雙寫下統計以來最強的1月表現，顯示電子產業訂單需求仍然強勁，也帶動整體製造業加班工時維持高檔。

AI浪潮抗衡美伊戰爭不確定性 國泰、台大上調台灣經濟成長率至5.8%

近期全球政經局勢動盪，美伊戰爭仍未停歇，使得今年經濟環境充滿高度不確定性，不過由於AI產業成長動能強勁抵銷部分負面影響，國泰金控與國立台灣大學產學合作團隊16日於今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會指出，由原先3％上調今年經濟成長率至5.8%，並因應不確定因素擴大預測範圍，區間預測值為3％到8％，CPI則因中東緊張局勢影響油價，由1.6%上修為1.8%。

國泰台大團隊：台灣經濟成長上修至5.8% 油價推升通膨壓力

國泰台大產學計畫團隊公布最新「台灣經濟氣候暨金融情勢」，合作計畫教授徐之強表示，受惠於AI投資需求強勁，將2026年台灣經濟成長率預測由原先的3%上修至5.8%。不過，美以伊衝突引發中東緊張局勢，油氣供應與能源價格不確定性升高，也使今年經濟展望的風險明顯增加，CPI年增率預測也從1.6%調高到1.8%。

能源未來供給能否穩定？ 卓榮泰：6月後開啟新契約

中東局勢持續動盪，衝擊我國能源供給供應鏈，行政院長卓榮泰16日表示，對於台灣未來幾個月的能源供應，已經有相當完整的掌握，6月之後，也會開啟新的契約，與主要能源國家建立新的合作關係，並增加來源多元性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。