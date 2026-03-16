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47年來最強1月！ 製造業加班工時衝上17.9小時

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
圖為製造業示意圖。圖／AI生成
圖為製造業示意圖。圖／AI生成

科技製造動能延續，電子產業加班情況持續升溫。主計總處16日公布1月工業及服務業統計，其中電子零組件業與電腦電子產品及光學製品業，加班工時雙雙寫下統計以來最強的1月表現，顯示電子產業訂單需求仍然強勁，也帶動整體製造業加班工時維持高檔。

主計總處16日公布1月工業及服務業統計，整體受僱員工平均總工時為172.7小時，較去年同月增加25.9小時。觀察加班情形，1月全體受僱員工平均加班工時為9.1小時，寫下近21年來同月最高水準，較去年同月增加0.4小時。

其中，製造業加班工時達17.9小時，寫47年來最強的1月表現。其中電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業的加班工時，皆寫下統計以來最強的1月，電子零組件業加班工時達28.4小時，已連續31個月呈現年增；電腦電子產品及光學製品業為17.1小時，也已連續18個月年增。

除電子相關產業外，部分傳統產業雖有人力規模縮減，但工時仍呈增加。以基本金屬製造業為例，1月加班工時達21小時，較去年同月增加2.6小時；橡膠製品製造業加班工時19.6小時，年增4.6小時，其他產業也普遍出現加班工時增加情形。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，工時年增仍受到春節時點差異影響。去年1月適逢農曆春節，工作天數僅17天，今年1月則有21個工作天，對整體工時與加班時數均有影響。不過，她也指出，觀察加班情況仍需回到各產業景氣表現，行業需求與接單狀況仍是影響工時變化的關鍵因素。

製造業 傳統產業

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