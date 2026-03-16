AI 浪潮抗衡美伊戰爭不確定性 國泰台大上調台灣經濟成長率至5.8%

近期全球政經局勢動盪，美伊戰爭仍未停歇，使得今年經濟環境充滿高度不確定性，不過由於AI產業成長動能強勁抵銷部分負面影響，國泰金控與國立台灣大學產學合作團隊16日於今年第1季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會指出，由原先3％上調今年經濟成長率至5.8%，並因應不確定因素擴大預測範圍，區間預測值為3％到8％，CPI則因中東緊張局勢影響油價，由1.6%上修為1.8%。

國泰台大團隊協同主持人徐之強表示，台灣今年經濟成長率上修至5.8%，較去年底的3%顯著調升2.8個百分點，主因為AI產業動能強勁及出口表現優異，例如去年第4季出口年增率創下30年新高的12.7%，由於不確定性因素較多，此次設定了3％到8%的寬鬆預測區間。相較主計總處農曆春節前公布的7.71%預測，當時因尚未發生美伊戰爭，若納入近期政經局勢變化，平均全年要達標並不容易。

台灣經濟成長率的利多因素在於出口表現，徐之強指出，台灣今年1～2月出口年增率近45%，遠超去年全年35%的增幅，受惠於全球科技資本支出增加，台灣出口表現出色。然而，由於國際貿易政策變數增加，如美國啟動新一輪301條款調查，以及中東戰事影響能源價格，國泰台大團隊預估下半年經濟成長動能將明顯收斂，台灣上半年經濟成長率可達9%，下半年降至3%左右。

通貨膨脹率方面，徐之強指出，相較於主計總處和中央銀行分別預期CPI年增率為1.68%和1.63%，國泰台大團隊將原來預期通膨率1.6％上修為1.8%，主要有二大推力，一是荷莫茲海峽封鎖導致油價、能源價格飆漲，二是台灣IC產品如記憶體或硬體元件逆轉歷年跌價的趨勢，可能出現漲價潮。

徐之強解釋，國際油價已從228連假前國際油價約每桶70美元，上漲逾四成到每桶破100美元，帶動全球能源價格上升，通膨壓力恐進一步擴大，不過，全球各央行最關心的是預期通膨，如何調控民眾對未來通膨預期心理，才是採取措施的關鍵，未來需持續追蹤如breakeven inflation rate（平衡通膨率）等市場指標。

總結來說，徐之強指出，今年影響台灣經濟成長的主要因素包括：一、中東戰事對於能源價格波動的影響；二、美國擴大232和301條款調查，關稅政策持續限制全球貿易成長；三、AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；三、美國聯準會新任主席政策立場的不確定性，可能影響美國景氣與通膨波動；四、中國大陸兩會維持擴張性財政與貨幣政策，能否支撐景氣則待觀察。