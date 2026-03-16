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國泰台大團隊：台灣經濟成長上修至5.8% 油價推升通膨壓力

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫團隊今舉辦2026年第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。左起依序為國泰台大產學合作計畫教授黃裕烈、合作計畫教授何耕宇、國泰金控投資長劉上旗、合作計畫教授徐之強、國泰金控協理陳欽奇、合作計畫教授徐士勛。記者藍鈞達／攝影
國泰台大產學合作計畫團隊今舉辦2026年第一季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。左起依序為國泰台大產學合作計畫教授黃裕烈、合作計畫教授何耕宇、國泰金控投資長劉上旗、合作計畫教授徐之強、國泰金控協理陳欽奇、合作計畫教授徐士勛。記者藍鈞達／攝影

國泰台大產學計畫團隊公布最新「台灣經濟氣候暨金融情勢」，合作計畫教授徐之強表示，受惠於AI投資需求強勁，將2026年台灣經濟成長率預測由原先的3%上修至5.8%。不過，美以伊衝突引發中東緊張局勢，油氣供應與能源價格不確定性升高，也使今年經濟展望的風險明顯增加，CPI年增率預測也從1.6%調高到1.8%。

徐之強指出，在AI需求持續擴張下，科技大廠雲端支出與企業AI應用投資動能強勁，帶動出口與供應鏈投資成長，是此次上修經濟成長預測的主因。然而，中東地緣政治衝突升溫，可能推升國際油價並加劇通膨壓力，因此也同步擴大今年經濟成長預測區間，評估有80%的機率落在3%至8%，顯示景氣仍存在較大的不確定性。

其中，能源價格變動被視為影響台灣經濟的重要關鍵。研究團隊分析，若國際油價因衝突升溫而上漲，將透過進口能源成本上升影響物價與企業成本，進一步牽動整體經濟表現。油價波動不僅可能推升通膨，也可能壓縮企業獲利空間，對景氣形成壓力。

景氣循環方面，研究團隊研判，今年第一季受惠於AI投資與股市財富效果帶動，台灣經濟氣候仍維持穩健成長。不過，在中東衝突帶動能源價格跳升與金融市場波動下，第二季經濟氣候可能由目前的「朗」轉為「陰」，出現機率超過60%。

貨幣政策方面，研究團隊預估，儘管能源價格可能推升通膨壓力，但政府短期仍可透過吸收措施緩衝物價衝擊，加上今年前兩月消費者物價指數（CPI）年增率平均僅1.23%，通膨壓力仍在可控範圍，因此預期中央銀行3月理監事會將維持利率不變。

整體而言，AI投資動能仍是支撐台灣經濟的重要力量，但中東局勢所帶來的油價與通膨變數，將成為2026年台灣經濟走勢的最大不確定因素。

壓力 景氣循環 地緣政治

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