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漲幅跑贏通膨 1月經常性薪資寫16年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處16日發布1月薪資調查，最低工資調升及春節落點不同的低基期帶動下，全體受僱員工實質經常性薪資年增2.18%，創下11年來同期最高增幅薪資示意圖。圖／AI生成
主計總處16日發布1月薪資調查，最低工資調升及春節落點不同的低基期帶動下，全體受僱員工實質經常性薪資年增2.18%，創下11年來同期最高增幅薪資示意圖。圖／AI生成

主計總處16日發布1月薪資調查，最低工資調升及春節落點不同的低基期帶動下，全體受僱員工實質經常性薪資年增2.18%，創下11年來同期最高增幅；經常性薪資年增2.90%，亦寫下16年來同期新高。不過，受農曆春節落點不同影響，1月總薪資年減逾三成。

根據主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬8,819元，年增2.90%；剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬4,300元，年增2.18%，也是11年來同期最高增幅；但若加計獎金及加班費，1月總薪資平均為7萬6,495元，年減30.91%；實質總薪資則為6萬9,415元，年減31.38%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，1月經常性薪資成長顯著，除反映企業調薪制度與最低工資調升外，也存在「低基期」因素。她指出，經常性薪資包含本薪及按月發放的津貼獎金，去年1月因適逢春節導致工作天數較少，影響業績獎金等變動薪資發放，基期較低使得今年1月增幅相對突出。

至於總薪資縮水三成，譚文玲解釋，主因是農曆春節落點差異。去年春節在1月，廠商獎金發放高度集中；今年春節移至2月，年終獎金發放時程分散在1、2月，導致1月總薪資年增率出現衰退。她預期，接下來2月的總薪資將因獎金入帳且基期偏低，增幅會相當明顯；總體薪資與獎金狀況，應合併1、2月數據觀察較為精準。

在受僱人數與產業動態方面，1月受僱人數為858.2萬人，月增1.5萬人。其中製造業1月受僱人數288萬人，月增4千人。譚文玲直言，產業表現分化依舊明顯，電子業相關仍受惠AI需求及出口暢旺帶動，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別月增2千人，年增各達2.1萬人與1.1萬人，但其他傳產如紡織業、塑膠製品業、基本金屬業、汽車及其零組件業等，受僱人數皆較上月略為下滑。

譚文玲指出，傳產除了飽受全球產能過剩壓力，地緣政治變數更是一波未平一波又起。原以為關稅壓力已定，但隨美國國際緊急經濟權力法（IEEPA）被判定違憲後，美國川普政府轉向啟動301條款調查，可能會課徵10%至15%的關稅，甚至更高，再加上美伊衝突，變數始終存在，傳產經營壓力未見止歇。

譚文玲表示，1月數據尚未反映IEEPA違憲及美伊衝突等最新變局，且2月受春節工時與獎金波動影響，暫難看出地緣政治風險對勞動市場的實質衝擊，預計要等到3月統計數據出爐後，整體經貿情勢與就業市場的受阻程度，才會更趨明朗。

最低工資 獎金

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