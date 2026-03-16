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能源行情帶動生質燃料需求預期 黃豆商品鏈短線偏多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著國際原油市場因運輸中斷與海灣產油國可能減少出口的疑慮而大幅上漲，市場預期生質柴油利潤可望改善，進一步推升對黃豆油及其上游黃豆的需求預期。街口投信表示，在能源價格上行有利於生質燃料與農產品需求的邏輯下，近期國際商品基金亦逐步增加相關部位，使得資金流入成為實體需求之外，支撐黃豆價格的重要力量。短期而言，與能源價格高度連動的黃豆油價格走勢，仍將是牽動黃豆期貨上行的關鍵因素。

另一方面，3月WASDE報告顯示，美國黃豆農場平均價格預估持平，但微幅上調黃豆壓榨量與相關產品價格，為黃豆期貨提供溫和支撐。街口投信指出，美國農業部提高2025/26年度黃豆與玉米壓榨量預估，反映美國國內加工需求仍具韌性；在飼料需求與油脂供給略為收緊的情況下，豆粕與黃豆油年度均價預期亦同步上調。預計新增豆粕產量將主要由畜牧業需求吸收，而黃豆油則因壓榨廠油脂榨取率下降，使得在黃豆價格持平的情況下，壓榨利潤仍具吸引力。

街口投信分析，此種「黃豆價格持平、豆粕與豆油轉強」的組合，有助於強化市場對黃豆整體商品鏈的偏多預期，並帶動相關商品短線價格表現。

不過，需求結構仍對黃豆價格形成一定壓力。街口投信進一步指出，在中國大陸採購持續以巴西來源為主的情況下，即使期貨價格偏多，全球供需結構仍限制黃豆漲勢。巴西2025/26年度黃豆產量預估將再創新高，且3至6月裝船期對中國大陸報價具備競爭優勢，吸引中國大陸壓榨廠商積極鎖定巴西船期。

黃豆 能源 油價

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