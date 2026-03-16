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荷莫茲海峽運量受限 街口投信：油價恐再挑戰前波高點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期在美伊衝突升溫的影響下，國際原油價格出現劇烈波動，並衝擊市場對關鍵航運通道與原油供給的預期。全球約五分之一原油運輸需經過的荷莫茲海峽，近期因伊朗封鎖與油輪受創事件頻傳，使得市場風險溢價快速上升，交易商被迫重新評估海運供給能力。街口投信分析，若荷莫茲海峽航運量持續受到壓制，國際油價將維持高檔劇烈震盪的格局，甚至不排除再度突破前波高點的可能。

街口投信表示，除了地緣政治風險升溫外，沙烏地阿拉伯等中東主要產油國仍維持減產，加上部分大型航運公司改道繞行，使市場對實體供應短缺與物流瓶頸的擔憂進一步放大。雖然在主要消費國可能協調因應的預期下，油價自高點略有回落，但整體市場波動仍維持在高檔區間。

後續伊朗革命衛隊與高層領導人進一步表態，荷莫茲海峽將持續關閉，並警告在西方攻擊未停止前「一滴油都不會通過」，使油價持續維持高檔震盪。同時，導彈與無人機再度攻擊伊拉克與周邊海域油輪，市場擔憂供應中斷可能由短期衝擊轉為中長期風險。

街口投信指出，儘管國際能源總署（IEA）與多國政府宣布史上最大規模的戰略儲油協調釋放，試圖穩定市場情緒，但市場普遍認為緊急庫存難以完全填補因出口受阻而產生的供給缺口。分析認為，儲備釋放頂多只能部分緩解供給壓力，在荷莫茲海峽運量受限的情況下，遠期合約的風險溢價仍將維持偏高水準。

此外，伊拉克外海油輪起火及伊朗持續報復行動，進一步突顯區域出口能力短期內難以完全恢復。另一方面，美方釋出對伊軍事行動進度超前的訊號，在一定程度上緩和市場對需求急劇下滑的悲觀預期，使市場在風險緩和與供應短缺之間來回拉扯，導致油價盤中波動加劇。

市場 國際能源總署 荷莫茲海峽 油價

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