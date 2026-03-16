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能源未來供給能否穩定？ 卓榮泰：6月後開啟新契約

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰16日表示，對於台灣未來幾個月的能源供應，已經有相當完整的掌握，6月之後，也會開啟新的契約，與主要能源國家建立新的合作關係，並增加來源多元性。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰16日表示，對於台灣未來幾個月的能源供應，已經有相當完整的掌握，6月之後，也會開啟新的契約，與主要能源國家建立新的合作關係，並增加來源多元性。記者曾原信／攝影

中東局勢持續動盪，衝擊我國能源供給供應鏈，行政院長卓榮泰16日表示，對於台灣未來幾個月的能源供應，已經有相當完整的掌握，6月之後，也會開啟新的契約，與主要能源國家建立新的合作關係，並增加來源多元性。

卓榮泰指出，中東的局勢目前仍然在發展之中，對於台灣未來幾個月的能源供應，政府已經有相當完整的掌握。在經濟部詳細盤整之下，3月與4月的能源供應都沒有問題，所有來源都已經掌握，包括原有契約與供應數量。以 LNG天然氣為例，都能確保3月與4月穩定供應，至於5月的能源來源，也正在全力努力，希望能夠在現貨市場上爭取更多能源。16日早上也再次召開會議，希望能夠加速確保5月的能源供應。

卓榮泰強調，至於6月之後，也會開啟新的契約，與主要能源國家建立新的合作關係，並增加來源多元性。也就是說，3、4、5、6月的能源供應，我們都會持續穩定掌握，讓產業能夠安心運作，讓社會保持穩定。另一方面，在中東戰事仍然持續的情況下，也非常關心國人的安全。截至15日為止，仍有111位國人搭乘正常航班返國，而航班上還有一兩百個空位，表示只要想回國的國人，我們都能提供適當管道。

卓榮泰說，自戰事發生到現在，已經有2,147位國人安全返抵國門。此外，我國在中東各國的駐外館處，也像公股銀行一樣採取主動關懷方式，用電話或各種通訊方式聯繫在當地的國人，目前累計關懷聯繫6,417人次。目前各國空域狀況仍有所限制，包括科威特、巴林、伊朗與伊拉克空域仍然關閉；以色列為部分開放；而阿曼、約旦與沙烏地阿拉伯則是全面開放空域，不過能夠飛行的航班仍多為當地航空公司，政府會持續掌握情況，協助國人安全返國。

卓榮泰 能源 中東 經濟部 以色列

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