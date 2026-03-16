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卓榮泰：以既有協定成果為基礎 持續爭取既有最佳談判待遇

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰下午出席2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮。記者曾原信／攝影 曾原信
行政院長卓榮泰下午出席2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮。記者曾原信／攝影 曾原信

美國政府宣布啟動301調查，對此，行政院長卓榮泰16日表示，台美雙方已經簽署對等貿易協定，未來我方會持續爭取在既有的最佳待遇基礎之上，在301調查過程中維持台灣最有利的相對待遇，並強調會以既有協定的成果作為基礎，持續在301調查中爭取最有利的談判結果，讓整個社會能夠保持穩定。

卓榮泰16日出席出席「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」致詞時針對台美關稅最新進展指出，對於美國關稅談判過程確實相當不容易，自去年4月到現在，已經接近一年時間，美國目前已對包括台灣在內的60個國家展開301調查，不過在此前，我方已經與美國簽署了相關協定。在簽署當下，無論國際或國內都高度關注，而我方也成功維持了台灣最佳的相對利益，以及國家的競爭力。

卓榮泰說，目前301調查所涉及的多項議題，其實在原先簽署的協定內容中已有涵蓋，目前會以既有協定的成果作為基礎，持續在301調查中爭取最有利的談判結果，讓整個社會能夠保持穩定。

此外，卓榮泰也提到，台灣有170多萬家中小企業、900多萬名從業人員，占全國企業數98%以上。只要這些企業能夠穩定經營，整個社會的基礎就能穩定，尤其在目前的情勢之下，許多傳統產業與中小企業確實面臨不少衝擊。賴總統日前特別召集公股行庫、信保基金以及相關單位，希望公股銀行能夠主動關懷客戶，用電話聯繫的方式，詢問企業客戶，特別是中小企業，在這一波又一波的衝擊之中，政府提出的各項政策是否真的到位，是否還有需要加強或加碼的地方。

卓榮泰說，要特別感謝所有公股行庫的同仁，他們打出了數萬通電話，主動詢問、關懷企業，也因此讓政府在政策執行上得到更完整的資訊。透過這些回饋，我們可以更清楚知道政策應該往哪裡調整，哪些地方需要改進。政府也發現，有超過五成的業界朋友都提到同一個問題，就是金融支持。因此我們非常清楚，金融支持是當前產業最迫切的需求，政府也希望透過金融機構以及信保基金，更強而有力地協助各個產業，這是第一個要建立的目標，也就是更強而有力的信心與保證。

公股行庫 金融機構 卓榮泰 中小企業 美國 台灣 貿易協定

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