受中東戰事影響…台灣油價、氣價、電價將緩漲 中油增資計畫7月有望定案

主計長陳淑姿16日在立法院財委會表示，因中東戰事國際油價飆漲，油價、氣價現都緩漲，4月電價也會緩漲，先由中油及台電吸收，政府對補償中油、台電損失。她表示，中油提出四年3,500億元增資計畫預計7月定案。

立法院財委會今日邀請陳淑姿進行業務報告並備詢答，朝野各界都關切國際油價飆漲推升物價，不只是燃料價格上漲，恐怕連塑膠材料、小吃原料、物流費通通會跟漲。

陳淑姿表示，行政院已成立穩定物價小組，目前油價、氣價都先緩漲。

國民黨立賴士葆質詢，經濟部3月底要召開電價費率審議會，主計長也會委員，如何看電價？陳淑姿回答，4月電價也會朝緩漲方向，不希望影響人民生活。

民進黨立委賴惠員質詢，油價、氣價、電價緩漲，中油和台電就勢必要虧損，初估中油要虧1,100億元、台電可能還要再虧300億至800億元不等，中油台電都是98%以上官股，若出現財政漏洞那怎麼辦？

陳淑姿表示，因為戰事而吸收國際能源價格，中油和台電虧損應由政府對它進行增資或補償。她表示，中油在今年2月已向經濟部提出四年3,500億元增資計畫，她希望立法院屆時也能支持。

針對中油因吸收油價造成連年虧損，陳淑姿表示，中油今年2月已向經濟部提出四年增資計畫，主計總處會依預算程序納入中長期預算，預訂今年7月可望定案。