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國發會六度函請國民黨提交檔案 葉俊顯：不配合可開罰

中央社／ 台北16日電
國發會主委葉俊顯。聯合報系記者陳正興／攝影
國發會主委葉俊顯。聯合報系記者陳正興／攝影

促進轉型正義過程中，開放政治檔案是重要工作項目之一。國發會先前數度函請國民黨提出檔案資料，確認是否屬政治檔案，國發會主委葉俊顯今天表示，國發會多次函請國民黨提出檔案，但國民黨以選舉理由延遲，國發會本週將會第六度發函，如果再不配合，會開始評估是否採取行政罰。

葉俊顯今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，民進黨立委張雅琳質詢時指出，根據轉型正義成果報告，國發會已經函請國民黨提出檔案資料，辦理實地調查作業，國民黨卻未能配合，此事進度如何。

葉俊顯說明，國發會自114年9月至115年2月，多次函請國民黨提出檔案，並配合前往庫房調查，但國民黨一直以選舉理由延遲，國發會本週將最後一次發函，如果再不配合，會開始評估是否採取行政罰。

國發會檔案局受訪時說明，依據促進轉型正義條例，「得要求有關機關（構）、團體、事業或個人提出檔案冊籍、文件及其他必要之資料或證物」，國發會希望國民黨提出檔案資料，確認是否為政治檔案，但未獲得正面回覆；依規定，國發會可派員前往相關辦公處所或場所進行調查，同樣沒有進展。

張雅琳表示，據她瞭解，這批檔案保存情況非常急迫，有蟲蛀、發霉等情形，且僅以垃圾袋分裝隔離，存放條件惡劣，如果不積極介入，檔案可能受損，影響社會大眾對威權歷史的理解，希望國發會有更積極作為。

葉俊顯會後補充，國發會近期已經五度發函，本週發函將是第六度，如果國民黨未積極配合，不排除開罰。

檔案局解釋，依促轉條例規定接受調查的有關機關，無正當理由不得規避、拒絕或妨礙調查，否則可處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

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