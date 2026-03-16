7.71%經濟成長率將重估…油價破百美元衝擊0.9個百分點 CPI 將突破2%

主計總處今年初預測今（2026）年經濟成長率高達7.71%，因中東戰事持續確定將重估。主計長陳淑姿16日在立法院財政委員會表示，今年2月設定國際油價每桶58.6美元，若上漲至破百美元，油價漲幅高達七成至八成，對衝擊經濟成長率0.8至0.9個百分點，影響物價1.7個百分點，今年消費者物價指數（CPI）有可能突破2%。

立法院財政委員會16日邀請主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏進行業務報告並備詢答。朝野立委關切中東戰爭油價飆漲，加上美國對等關稅情勢變化等，要求主計總處應預先修正經濟成長率及CPI年增率。

主計總處今年2月預測今年全年經濟成長率7.71%，CPI年增率漲1.68%。多位朝野立委批評高經濟成長率，只有半導體受惠，其他人民都無感，現又中東情勢來襲，物價蠢動，全民都受影響。陳淑姿坦言，經濟成長率7.71%及CPI年增率漲1.68%都未考慮中東戰事，必須重估。

她表示，中東戰事持續推升油價，若油價上漲10%，對GDP成長率影響0.12個百分點，對CPI影響0.24個百分點。

陳淑姿表示，若戰事很快結束，影響就不大，政府現有物價穩定措施，現也對民生影響不大。若戰事拉長，政院穩定物價小組也會有因應措施。

民進黨立委郭國文、國民黨立委顏寬恒質詢，今年2月主計總處預測7.71%經濟成長率、1.68%CPI年增率是假設油價每桶58.6美元，現在油價都已超過100美元，這幾乎是倍增，甚至短期難以回檔，建議主計總處應先行預估、修正今年經濟成長率的預估值。

陳淑姿在稍候詢答表示，若以目前國際油價漲至逾百美元，和2月時預測平均值相較，漲幅為七成至八成，對經濟成長率影響0.8至0.9個百分點，對CPI年增率影響1.7個百分點，屆時全年物價將會突破2%以上。她表示，主計總處將在5月發布全新預測值。

至於美國總統川普對等關稅遭聯邦法院否決，是否影響我國今年經濟成長？陳淑姿認為，影響比較小，因為台美簽署對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU），其中232條款包含我國對美出口七成，可享優惠稅率，因此對等關稅遭否決影響不大。她表示，科技業者對AI出口仍很樂觀，對今年經濟成長率影響主要還是中東戰事。