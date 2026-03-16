龔明鑫：信保基金是企業背後隱形的支撐力量

信保基金今舉行「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」經濟部長龔明鑫致詞時表示，台灣中小企業是台灣經濟發展的基石，其中更有很多隱形冠軍，而這些冠軍背後隱形的支撐力量，就是信保基金這樣的體系。

龔明鑫表示，中小微企業只要有活動，行政院長卓榮泰一定到場支持，且是「要五毛給一塊」，去年一年當中，保證金額1.8兆，受惠企業37萬家，員工共有220萬人，台灣中小企業需要資金支持，國家就用國家的信用來擔保，信保違約率低於1%，只有去年因為關稅因素稍高，表示企業都很珍惜這樣的借貸機會。

龔明鑫也說，信保基金在疫情期間給予中小企業重要的支持，不只雨天不只不收傘，還擴大撐傘，而今年在風風雨雨快要落幕時，中小企業就可以轉守為攻，進軍國際。