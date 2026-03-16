快訊

川普認了要7國護航荷莫茲海峽！日相高市早苗說話了 各國回應一次看

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

無薪假距離高峰減5千多人 勞動部續推「再充電計畫」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為持續協助受國際情勢影響的企業與勞工穩定就業，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下稱再充電計畫），透過在職訓練協助企業因應產業景氣變動，同時提升勞工工作技能。

勞動部16日公布減班休息（無薪假）人數統計，計240家、3,839人，以製造業為大宗，其中以「金屬機電工業」占比最高。因美國對等關稅調降，許多企業表示訂單逐步回穩，相較於2025年減班休息實施人數最高一期（12月1日公布）9,153人，此期已下降5,000餘人。

勞動力發展署說明，再充電計畫提供勞工利用減班休息期間空檔，免費參加勞動部核定的訓練課程，包括所屬企業辦理的訓練課程、勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程或其他經專案認定的課程，並於減班前後的薪資差額內，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6,300元。

此外，為接住每一位需要幫助的勞工，針對減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9,500元至3萬1,800元的全時勞工，即使在減班後未有薪資差額或差額較小，也可依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助2,940元，以維護勞工權益並減緩就業衝擊。

為鼓勵企業利用減班時段進行人才儲備，並為員工規劃辦理訓練課程，於訓練期間持續僱用員工，且維持整體員工僱用規模達90％以上，即可向勞動部申請辦理訓練費用補助，最高350萬元。透過再充電計畫，使勞工在收入減少之際仍可持續進修，提升專業技能，也可協助企業提升產業競爭力。

勞動力發展署表示，將持續關注市場變化，並提醒企業與勞工協議減班休息時，每月工資仍不得低於最低工資，且應依法投保勞工保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，以保障勞工基本權益。

對等關稅 勞工退休金 減班休息

延伸閱讀

減班休息3839人 企業反映受美關稅影響逾7成

高齡勞工再就業 可續領退休金

大專青年預聘新計畫 企業訓練1人最高補助7.2萬元

北市推育兒減工時 已近80家企業申請

相關新聞

陳冲：台灣對美談判囊中籌碼有限 不可忘掉本身定位

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「感佩現代蘇秦 咱要有自知之明」發文，並以Eurasia Group所製作的川普「TACO—FAFO光譜圖」指出，台灣所處的位置顯示國際上對台灣處理美國事務的抗壓性並無信心，更反映台灣對囊中有限籌碼的拿捏，對此他特別提醒，在地緣政治的敏感時刻，在川普行將訪華前夕，台灣應再三思考，在國際縱橫捭闔中，不可忘掉本身的定位。

無薪假微增至3,839人 中東戰爭、301調查影響尚未明朗

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為240家、3,839人。上期3月2日為247家、3,770人。此次減少7家，但增加69人。製造業為187家、3,475人，約占總體人數九成。受到美國關稅影響有184家、2,804人，約占總體人數七成。

8年砸近6千億元催生無功、2月新生兒創低 國發會坦言「灑幣」無效

台灣生育率進入「雪崩期」，今年2月新生兒數量僅6,523人，寫下單月歷史新低。國發會主委葉俊顯16日在立法院坦言，目前的補助政策對引導適齡婦女生育的效果「看起來沒那麼強」，將針對現行政策進行滾動式檢討，並參考韓國、新加坡等國經驗，解決少子女化問題。

出生數破底 葉俊顯：原預期偏樂觀、8月推最新報告

2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。對比國發會先前發布的人口推估，實際出生數還比低推估版本更低...

憂中東戰火推升物價 國發會葉俊顯：3月桶裝瓦斯確認凍漲

中東局勢升溫衝擊全球供應鏈，引發國內能源與民生物價波動隱憂。國發會主委葉俊顯16日在立法院強調，政府密切關注能源風險，目前可確保3、4月液化天然氣供應無虞，且「3月桶裝瓦斯確定不漲價」，後續將協調中油穩定民生物資價格。

賴總統：拓展多元市場 投資中國剩3.75%刷新低、投資歐盟成長650%

賴清德總統16日出席「第九屆玉山論壇」開幕式，並以英文致詞。他表示，台灣降低對單一中國市場的依賴，去年投資降到3.75%，創下歷史新低；赴歐盟投資成長650%，對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%，顯示台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。