無薪假距離高峰減5千多人 勞動部續推「再充電計畫」

為持續協助受國際情勢影響的企業與勞工穩定就業，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下稱再充電計畫），透過在職訓練協助企業因應產業景氣變動，同時提升勞工工作技能。

勞動部16日公布減班休息（無薪假）人數統計，計240家、3,839人，以製造業為大宗，其中以「金屬機電工業」占比最高。因美國對等關稅調降，許多企業表示訂單逐步回穩，相較於2025年減班休息實施人數最高一期（12月1日公布）9,153人，此期已下降5,000餘人。

勞動力發展署說明，再充電計畫提供勞工利用減班休息期間空檔，免費參加勞動部核定的訓練課程，包括所屬企業辦理的訓練課程、勞動力發展署所屬各分署自辦及委辦的在職訓練課程或其他經專案認定的課程，並於減班前後的薪資差額內，依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬6,300元。

此外，為接住每一位需要幫助的勞工，針對減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9,500元至3萬1,800元的全時勞工，即使在減班後未有薪資差額或差額較小，也可依實際參訓時數申請訓練津貼，每月最高補助2,940元，以維護勞工權益並減緩就業衝擊。

為鼓勵企業利用減班時段進行人才儲備，並為員工規劃辦理訓練課程，於訓練期間持續僱用員工，且維持整體員工僱用規模達90％以上，即可向勞動部申請辦理訓練費用補助，最高350萬元。透過再充電計畫，使勞工在收入減少之際仍可持續進修，提升專業技能，也可協助企業提升產業競爭力。

勞動力發展署表示，將持續關注市場變化，並提醒企業與勞工協議減班休息時，每月工資仍不得低於最低工資，且應依法投保勞工保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，以保障勞工基本權益。