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8年砸近6千億元催生無功、2月新生兒創低 國發會坦言「灑幣」無效

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台灣生育率進入「雪崩期」。此為示意圖。本報資料照片
台灣生育率進入「雪崩期」。此為示意圖。本報資料照片

台灣生育率進入「雪崩期」，今年2月新生兒數量僅6,523人，寫下單月歷史新低。國發會主委葉俊顯16日在立法院坦言，目前的補助政策對引導適齡婦女生育的效果「看起來沒那麼強」，將針對現行政策進行滾動式檢討，並參考韓國、新加坡等國經驗，解決少子女化問題。

立委張嘉郡質詢指出，今年2月新生兒人數較去年同期衰退達37.32%，少了3,884人，全年恐跌破10萬大關，但國發會2020年的人口報告曾預估2054年才會跌破10萬，如今卻整整提早28年發生，顯見政府推估與現實嚴重脫節。

此外，政府自2018年以來累計投入少子女化對策辦公室，8年經費高達5,931億元，預算翻倍成長，出生人數卻從2018年的18.1萬人腰斬至去年的10.7萬人，龐大公帑宛如投進水裡。

張嘉郡以韓國為例，韓國2023年生育率為0.72%全球最低，但2024年成立人口戰略計劃部後，透過規定企業揭露育嬰福利、大幅提升男性育嬰假比例，僅用兩年就讓生育率止跌回升，重返0.8％以上。她呼籲國發會應拿出決心，用國安層級高度介入，而非停留在撒幣發錢。

葉俊顯對此表示，台灣面臨嚴重的「不婚不生」問題，中研院相關研究也顯示，單純的津貼補助對提升生育率效應有限。他強調，少子女化對策計畫2.0將朝孕、養、育、住、職等五大方向修正，國發會將主動與行政院政委、衛福部協調，深入研究韓國與新加坡的成功案例，以應對迫在眉睫的人口崩跌危機。

葉俊顯 少子化

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