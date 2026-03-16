出生數破底 葉俊顯：原預期偏樂觀、8月推最新報告

2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。對比國發會先前發布的人口推估，實際出生數還比低推估版本更低，國發會主委葉俊顯今天坦言，前次估計值「比較樂觀一點」，因此差距較大，今年8月最新人口推估報告將出爐。

根據內政部資訊，台灣2025年總人口2329萬9132人，持續負成長，其中2025年新生兒數為10萬7812人，再次破底；最新公布的今年2月新生兒數更是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人，僅剩6523人，再創新低。

若對照國發會2024年公布的「中華民國人口推估（2024年至2070年）報告」，最差情境的「低推估」版本，預估2025年出生數為12.6萬人，與實際出生數差距約1.8萬人。

葉俊顯今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委均關切出生數破底，有何實際對策，以及政府推估過於樂觀的問題。

葉俊顯坦言，上次估計值比較樂觀，導致與實際數差距較大，這次會適當修正假設情形與統計模型，盡量從最壞情境假設人口狀況。

對於生育頻頻破底，葉俊顯認為，國內不婚不生嚴峻，問題有好幾個面向，包含職場不夠友善、經濟壓力、年輕人價值觀轉變等等，政府政策會滾動檢討，努力守住新生兒數量。