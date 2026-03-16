國發會葉俊顯7月赴美攬才 鎖定AI領域、拚經濟外交

AI浪潮來襲，為了延續創新動能、驅動產業成長，優質人才成為全球競逐的目標。國發會主委葉俊顯今天表示，將集結跨部會推動全球攬才行動，預計今年7月率團赴美東、10月赴美西，鎖定AI領域，同時找尋適合投資、鏈結的新創，拚「經濟外交」。

葉俊顯今天出席立法院經濟委員會，他受訪時表示，今年有赴美國、日本的行程，前者以攬才為主，後者則著重地方創生經驗交流。

隨著AI產業快速發展，台灣對高階科技人才需求升溫。葉俊顯表示，這次赴美是跨部會規格，經濟部、教育部、國科會、工研院都會一起出訪，並聚焦AI人才，畢竟台灣現在對AI人才需求強烈，希望透過攬才有所突破；另外，近期的美國政策使當地高科技研發人員希望落腳非美地區，也想藉此機會，將優秀高科技人才延攬至台灣。

葉俊顯補充，現在希望盡量拚經濟外交，這次美國行也會看看有無可以投資的新創，深化交流。

根據國發會報告，未來攬才有3大推動方向，一是跨部會推動全球攬才行動，也就是今年赴美攬才的計畫，二是精進Talent Taiwan中心功能，提供就業媒合服務，並客製化子女教育、金融服務；三是建構全方位人才發展生態系，包含產學合作開設課程與職訓，深化人才實作能力，透過社區大學及社教場館普及全民AI能力，以及擴大人才交流機制，深化國際鏈結。