憂中東戰火推升物價 國發會葉俊顯：3月桶裝瓦斯確認凍漲

中東局勢升溫衝擊全球供應鏈，引發國內能源與民生物價波動隱憂。國發會主委葉俊顯16日在立法院強調，政府密切關注能源風險，目前可確保3、4月液化天然氣供應無虞，且「3月桶裝瓦斯確定不漲價」，後續將協調中油穩定民生物資價格。

立委楊瓊瓔質詢指出，中東戰事導致航運受阻，全球能源進入緊張狀態，國內石化大廠台塑化（6505）已發出不可抗力通知，上游供應貨源不確定，導致下游塑膠包材市價上漲兩成，醫療用乳膠手套更出現缺貨，桶裝瓦斯更已調漲約40元，為求穩定總體物價，桶裝瓦斯不能漲價。

對此，葉俊顯承諾，3月桶裝瓦斯不會漲價，4月後的價格則會視中東軍事衝突規模，持續與中油協調，以穩定民生為首要目標。

葉俊顯說明，針對近期波動，行政院穩定物價小組已改為每周開會，並祭出五項穩定措施，包括汽、柴油雙緩漲機制、專案緩漲機制、擴大汽柴油貨物稅減徵幅度至50%、確保國內肥料供應無虞，以及持續辦理農漁業用油補貼等，會持續關注相關產品價格，避免業者哄抬。

立委鄭正鈐則提及，中東戰事升溫，5、6月供氣是否出現缺口，已成為產業發展與國安層級的隱憂；但國發會去年11月第135次委員會議紀錄中，明確記載台灣國內天然氣安全存量僅「7到10天」，但經濟部對外宣稱的天數卻是「11天」，數據明顯不同調，讓外界質疑能源安全存量狀況。

葉俊顯回應，目前掌握的法定安全存量應維持在11天，後續會釐清統計不一致的狀況。他強調，為因應中東情勢，經濟部已啟動提前調貨、亞洲鄰邦調度及現貨採購等三階段應變作業，目前3月、4月供應無虞，且預計6月起，將大幅提高自美國進口天然氣的比例。