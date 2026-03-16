賴總統：拓展多元市場 投資中國剩3.75%刷新低、投資歐盟成長650%

賴清德總統16日出席「第九屆玉山論壇」開幕式，並以英文致詞。他表示，台灣降低對單一中國市場的依賴，去年投資降到3.75%，創下歷史新低；赴歐盟投資成長650%，對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%，顯示台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

賴總統致詞提到，今年玉山論壇主題是「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，這表示，台灣決心要以具體的行動，在過往「新南向政策」的基礎之上，持續與新南向夥伴國、印太各國，乃至於全球民主夥伴，建立更廣泛、更深入的夥伴關係，期待共同創造更繁榮的未來。

賴總統表示，「我們相信，沒有團結，就沒有自由」。諾貝爾和平獎得主—波蘭前總統華勒沙也在現場，其於1980年創立團結工聯，推動波蘭民主化及改革，所展現的就是團結的力量。

他上任近兩年來，台灣也致力於團結民主夥伴的力量，共同撐起「民主保護傘」，讓理念相近的國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

他說，現在的台灣，已經明顯降低對單一中國市場的依賴，2010年，台灣對外投資，有高達83.8%投資在中國，在去年已降到3.75%，創下歷史新低。我方持續布局全球市場，過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資的規模，大幅成長650%。

賴總統指出，去年，美國已經成為台灣最大的出口市場，台灣對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%。這些都代表了，台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。期待透過「民主＋經濟＋科技」加值效應，讓台灣與民主夥伴，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性。

賴總統重申，台灣具有領先全球的半導體先進製程及強大的IC設計實力，也積極迎向AI時代，布局矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術研發。不論是打造全球半導體非紅供應鏈，或是引領世界科技發展，台灣都不會缺席。

他表示，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素。面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，也願意和民主陣營，肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力求得和平。

他提出國防特別預算、擴大對國防的投資。按照北約標準，今年度國防預算占GDP 3.32%，預計2030年前，達到GDP 5%。加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，來因應各種威脅與挑戰。

賴總統提到，台灣願意與世界分享經驗，也有能力，為世界做出更多貢獻。接下來，台灣不只要在各領域組國家隊，持續壯大國家實力，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展。