快訊

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

高齡失智潮下財產保衛戰 專家建議三道防線阻親人奪產

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：拓展多元市場 投資中國剩3.75%刷新低、投資歐盟成長650%

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台灣亞洲交流基金會與外交部共同舉辦的「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」今天在美福飯店舉行開幕式，邀請賴清德總統（圖）出席為大會致詞。記者許正宏／攝影
台灣亞洲交流基金會與外交部共同舉辦的「2026年玉山論壇－印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」今天在美福飯店舉行開幕式，邀請賴清德總統（圖）出席為大會致詞。記者許正宏／攝影

賴清德總統16日出席「第九屆玉山論壇」開幕式，並以英文致詞。他表示，台灣降低對單一中國市場的依賴，去年投資降到3.75%，創下歷史新低；赴歐盟投資成長650%，對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%，顯示台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

賴總統致詞提到，今年玉山論壇主題是「印太未來夥伴：台灣價值、科技與韌性方案」，這表示，台灣決心要以具體的行動，在過往「新南向政策」的基礎之上，持續與新南向夥伴國、印太各國，乃至於全球民主夥伴，建立更廣泛、更深入的夥伴關係，期待共同創造更繁榮的未來。

賴總統表示，「我們相信，沒有團結，就沒有自由」。諾貝爾和平獎得主—波蘭前總統華勒沙也在現場，其於1980年創立團結工聯，推動波蘭民主化及改革，所展現的就是團結的力量。

他上任近兩年來，台灣也致力於團結民主夥伴的力量，共同撐起「民主保護傘」，讓理念相近的國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

他說，現在的台灣，已經明顯降低對單一中國市場的依賴，2010年，台灣對外投資，有高達83.8%投資在中國，在去年已降到3.75%，創下歷史新低。我方持續布局全球市場，過去十年，台灣企業赴歐盟國家投資的規模，大幅成長650%。

賴總統指出，去年，美國已經成為台灣最大的出口市場，台灣對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%。這些都代表了，台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。期待透過「民主＋經濟＋科技」加值效應，讓台灣與民主夥伴，一起強化供應鏈韌性及經濟韌性。

賴總統重申，台灣具有領先全球的半導體先進製程及強大的IC設計實力，也積極迎向AI時代，布局矽光子、量子科技、機器人等三大關鍵技術研發。不論是打造全球半導體非紅供應鏈，或是引領世界科技發展，台灣都不會缺席。

他表示，台海的和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素。面對地緣政治快速變化、非傳統威脅及灰色地帶侵擾加劇，台灣有決心維護區域的和平穩定，也願意和民主陣營，肩並肩發揮嚇阻力量，靠實力求得和平。

他提出國防特別預算、擴大對國防的投資。按照北約標準，今年度國防預算占GDP 3.32%，預計2030年前，達到GDP 5%。加速建構不對稱戰力，也大力提升全社會防衛韌性，來因應各種威脅與挑戰。

賴總統提到，台灣願意與世界分享經驗，也有能力，為世界做出更多貢獻。接下來，台灣不只要在各領域組國家隊，持續壯大國家實力，更要組國際隊，繼續跟各國發揮團結力量，讓世界更加穩定繁榮、永續發展。

延伸閱讀

賴總統史觀扭曲 無助國家團結

經長龔明鑫：台美「這三大支柱」 台灣半導體將可領先全球10至20年

玉山論壇16日登場 賴總統、波蘭前總統華勒沙等各國政要出席

台灣智庫駁國台辦：連領導人都沒得選 還說三道四

相關新聞

陳冲：台灣對美談判囊中籌碼有限 不可忘掉本身定位

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「感佩現代蘇秦 咱要有自知之明」發文，並以Eurasia Group所製作的川普「TACO—FAFO光譜圖」指出，台灣所處的位置顯示國際上對台灣處理美國事務的抗壓性並無信心，更反映台灣對囊中有限籌碼的拿捏，對此他特別提醒，在地緣政治的敏感時刻，在川普行將訪華前夕，台灣應再三思考，在國際縱橫捭闔中，不可忘掉本身的定位。

無薪假微增至3,839人 中東戰爭、301調查影響尚未明朗

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為240家、3,839人。上期3月2日為247家、3,770人。此次減少7家，但增加69人。製造業為187家、3,475人，約占總體人數九成。受到美國關稅影響有184家、2,804人，約占總體人數七成。

出生數破底 葉俊顯：原預期偏樂觀、8月推最新報告

2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。對比國發會先前發布的人口推估，實際出生數還比低推估版本更低...

憂中東戰火推升物價 國發會葉俊顯：3月桶裝瓦斯確認凍漲

中東局勢升溫衝擊全球供應鏈，引發國內能源與民生物價波動隱憂。國發會主委葉俊顯16日在立法院強調，政府密切關注能源風險，目前可確保3、4月液化天然氣供應無虞，且「3月桶裝瓦斯確定不漲價」，後續將協調中油穩定民生物資價格。

賴總統：拓展多元市場 投資中國剩3.75%刷新低、投資歐盟成長650%

賴清德總統16日出席「第九屆玉山論壇」開幕式，並以英文致詞。他表示，台灣降低對單一中國市場的依賴，去年投資降到3.75%，創下歷史新低；赴歐盟投資成長650%，對美國出口成長78%、對新南向國家出口成長30.5%，顯示台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。

美伊戰爭衝擊景氣？ 國發會：景氣燈號有望繼續紅下去

美伊戰爭爆發，對於全球景氣增添不確定性，而能源危機恐爆發，也讓民眾擔憂。但國發會主委葉俊顯表示，主計總處預估的經濟成長率7.7%有機會達成，主要是出口暢旺帶動民間投資，股市成交量也屢創新高，已經亮了兩個月紅燈的景氣燈號有機會繼續紅下去，對於今年相當樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。