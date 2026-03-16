無薪假微增至3,839人 中東戰爭、301調查影響尚未明朗

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為240家、3,839人。上期3月2日為247家、3,770人。此次減少7家，但增加69人。製造業為187家、3,475人，約占總體人數九成。受到美國關稅影響有184家、2,804人，約占總體人數七成。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，減班休息主要還是集中在製造業，有187家、3,475人，大約佔總體91%人數集中在製造業。製造業相較上一期減少了12家，但員工人數微幅增加14個人。原因是此次增加了一家企業，人數約100多人，是做外銷出口的民生工業。

黃琦雅提到，製造業之中，主要集中在金屬機電工業，有149家、2,672人。金屬機電工業之中，最多的有六成，是機械設備製造業，為1,698人。

黃琦雅指出，此次廠商反映受到美國關稅影響，有184家、2,804人，約占總體人數七成。先前美國貿易代表署宣布對台灣等國家，啟用301條款做調查，勞動部觀察此次3月份新增通報的減班休息，大部分還是維持在內銷或外銷訂單受影響，並未有企業反映是受到301調查而實施。

外界關注，近期中東戰爭衝擊石油價格，國內石化產業是否有一些反映？黃琦雅回應，中東戰爭、301條款啟動調查，都是這一、兩週發生的，還沒有那麼快反映到減班休息的實施，勞動部後續會再持續監測。

另外，以地區來看，黃琦雅說，此次最多企業實施的，還是集中在台中，通報了670人，相較上一期台中地區為1,200人，此次有明顯減少。

黃奇雅表示，上一期通報企業中有61家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有925名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下，有226家企業。通報實施模式為一個月內4日以下最多，有1,567名員工。實施期間多數為3個月以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.4%的企業（169家）為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（79%，3,032人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。