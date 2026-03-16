快訊

李貞秀質詢處女秀就吃閉門羹 劉世芳拒絕上台全程不發一語

簡立峰專欄／小龍蝦掀代理AI巨浪 哪些產業在海嘯前線

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

聽新聞
0:00 / 0:00

無薪假微增至3,839人 中東戰爭、301調查影響尚未明朗

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部16日公布最新一期減班休息。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片） 楊德宜
勞動部16日公布最新一期減班休息。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片） 楊德宜

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為240家、3,839人。上期3月2日為247家、3,770人。此次減少7家，但增加69人。製造業為187家、3,475人，約占總體人數九成。受到美國關稅影響有184家、2,804人，約占總體人數七成。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，減班休息主要還是集中在製造業，有187家、3,475人，大約佔總體91%人數集中在製造業。製造業相較上一期減少了12家，但員工人數微幅增加14個人。原因是此次增加了一家企業，人數約100多人，是做外銷出口的民生工業。

黃琦雅提到，製造業之中，主要集中在金屬機電工業，有149家、2,672人。金屬機電工業之中，最多的有六成，是機械設備製造業，為1,698人。

黃琦雅指出，此次廠商反映受到美國關稅影響，有184家、2,804人，約占總體人數七成。先前美國貿易代表署宣布對台灣等國家，啟用301條款做調查，勞動部觀察此次3月份新增通報的減班休息，大部分還是維持在內銷或外銷訂單受影響，並未有企業反映是受到301調查而實施。

外界關注，近期中東戰爭衝擊石油價格，國內石化產業是否有一些反映？黃琦雅回應，中東戰爭、301條款啟動調查，都是這一、兩週發生的，還沒有那麼快反映到減班休息的實施，勞動部後續會再持續監測。

另外，以地區來看，黃琦雅說，此次最多企業實施的，還是集中在台中，通報了670人，相較上一期台中地區為1,200人，此次有明顯減少。

黃奇雅表示，上一期通報企業中有61家在減班休息屆期後不再通報或提前終止，計有925名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下，有226家企業。通報實施模式為一個月內4日以下最多，有1,567名員工。實施期間多數為3個月以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.4%的企業（169家）為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（79%，3,032人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

延伸閱讀

無薪假人數微升至3839人 因對等關稅占7成 301條款、中東戰爭影響待觀察

高齡勞工再就業 可續領退休金

銀租合作在關稅及地緣政治壓力下精進企業融資及產業發展

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

相關新聞

陳冲：台灣對美談判囊中籌碼有限 不可忘掉本身定位

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「感佩現代蘇秦 咱要有自知之明」發文，並以Eurasia Group所製作的川普「TACO—FAFO光譜圖」指出，台灣所處的位置顯示國際上對台灣處理美國事務的抗壓性並無信心，更反映台灣對囊中有限籌碼的拿捏，對此他特別提醒，在地緣政治的敏感時刻，在川普行將訪華前夕，台灣應再三思考，在國際縱橫捭闔中，不可忘掉本身的定位。

無薪假微增至3,839人 中東戰爭、301調查影響尚未明朗

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為240家、3,839人。上期3月2日為247家、3,770人。此次減少7家，但增加69人。製造業為187家、3,475人，約占總體人數九成。受到美國關稅影響有184家、2,804人，約占總體人數七成。

美伊戰爭衝擊景氣？國發會：景氣燈號有望繼續紅下去

美伊戰爭爆發，對於全球景氣增添不確定性，而能源危機恐爆發，也讓民眾擔憂。但國發會主委葉俊顯表示，主計總處預估的經濟成長率7.7%有機會達成，主要是出口暢旺帶動民間投資，股市成交量也屢創新高，已經亮了兩個月紅燈的景氣燈號有機會繼續紅下去，對於今年相當樂觀。

中東戰火起 主計長：油價漲一成CPI漲0.24百分點

中東戰火升溫帶動國際油價波動，行政院主計長陳淑姿今天在立法院財政委員會表示，若國際油價上漲10%，對消費者物價指數（CPI）影響約0.24個百分點；對我國經濟成長率（GDP）影響約0.12個百分點。但若戰事早結束，整體衝擊將相對有限。

中東戰爭油價飆升如何衝擊今年GDP、物價？主計長全都說了

主計長陳淑姿16日在立法院財政委員會表示，中東戰事持續推升油價，若油價上漲10%，對GDP成長率影響0.12個百分點，對消費者物價（CPI）影響0.24個百分點。她並表示，目前政府採取油價、天然氣價雙緩漲，4月電價也會朝緩漲方向。

國發會葉俊顯：今年 GDP 可望破7.71% 景氣續亮紅燈機會高

台灣經濟展現強勁韌性，國發會主委葉俊顯16日在立法院表示，受惠全球AI大廠資本支出大幅調升，帶動台灣出口暢旺，今年經濟成長率極有機會達成主計總處預估的7.71%，甚至進一步突破。他更樂觀預期，景氣對策信號紅燈將「持續紅下去」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。