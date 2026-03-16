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美伊戰爭衝擊景氣？國發會：景氣燈號有望繼續紅下去

聯合報／ 記者林海／台北報導
國發會委葉俊顯。圖／本報資料照片
國發會委葉俊顯。圖／本報資料照片

美伊戰爭爆發，對於全球景氣增添不確定性，而能源危機恐爆發，也讓民眾擔憂。但國發會主委葉俊顯表示，主計總處預估的經濟成長率7.7%有機會達成，主要是出口暢旺帶動民間投資，股市成交量也屢創新高，已經亮了兩個月紅燈的景氣燈號有機會繼續紅下去，對於今年相當樂觀。

但國民黨立委楊瓊瓔表示，目前民生物資已經有上漲壓力，台塑、台塑化發出不可抗力。葉俊顯則表示，但中東軍事衝突，發生在2月底，日前發布的只是1月景氣燈號，而政院召集的物價穩定小組每週開會，也宣布緩漲措施。

而楊瓊瓔更要求國發會保證，桶裝瓦斯不能漲。對此，葉俊顯則回應表示，經濟部「好像」有宣布，但楊瓊瓔不滿葉俊顯未確實回答，更痛批「連這個都不知道，你還笑得出來」。葉俊顯才表示，3月不會漲，4月與接下來幾個月要看衝突規模與效應。

經濟成長率

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