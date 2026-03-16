加國總理卡尼倡中等國團結 陳冲：台灣要成為「一咖」須證明自身價值

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，戰國時代，盛行縱橫捭闔之術，尤其令人欽服的是蘇秦，在交通不便時代，走遍六國，終獲國君委以合縱重任，佩掛六國相印，縱約送進咸陽，秦國為之震懾，甚至15年間「不敢窺函谷關」。

常言道，指禿驢罵和尚，說的是罵人的藝術和技巧，和尚常是得道高僧，不以為忤，但尋常人每每會對號入座，例如2009年中國人民銀行前行長周小川在人行網站撰文談國際貨幣體系的改革，隻字未提美元，但按捺不住的歐巴馬立馬強力反駁，徒遭上駟對下駟之譏；再如晚近2026年1月14日加拿大總理卡尼於WEF演講，也是隻字未提美國，而僅呼籲中等國家聯合，卻引發川普怒火，斥之為卡尼州長，並號召其故鄉Alberta獨立。

今年1月中，新世代金融基金率先針對卡尼在世界經濟論壇的言論，發表「卡尼金句，警鐘長鳴」一文，肯定卡尼出色的表現，其中卡尼在演講中提到：The middle powers must act together, because if we’re not at the table, we’re on the menu，宛如聲討的檄文，其後德國總理在慕尼黑安全會議的發言，乃至晚進國際媒體廣泛報導西班牙首相桑契斯給國民「我們不出賣靈魂」的公開信，不能不聯想是卡尼首先發難的影響，卡尼近月積極走訪歐盟、印度、日本，尤其在澳洲國會的一場演講，提出Compete for favor or combine for strength（競相乞憐還是團結力量）的警語，更令全場動容。

陳冲指出，霸權分化小國，只要稍予施壓，即能得逞之例，史不絕書；反之，小國想要呼朋引伴，抵抗強權，常須低調磋商，以免洩密壞事。現代蘇秦成就事業不易，很可能失敗收場，反成烈士，卡尼之所以呼籲middle powers團結，正如其觀察，倘less power negotiate bilaterally with hegemon, you negotiate from weakness，所以多邊談判是中等國家唯一的機會，而晉身為中等國家的一員，也是台灣難得的機會。

陳冲說，台灣要成為卡尼心目中的咖（中等國家），自然要證明本身的value，中東有石油、印度有人口、北韓有核彈、澳洲有稀土、烏克蘭有糧倉，各有其價值，台灣有半導體價值鏈，加上AI潛力，或許有機會，但不宜一次亮盡底牌。

此外在國際縱橫捭闔中，也不可忘掉本身的定位。美國一位地緣政治學者，同時也是網路媒體GZERO創辦人Bremmer，3月中發表一篇「川普伊朗賭局緣何適得其反」（How Trump’s Iran gamble backfired ），重點在批評川普政府誤判伊朗反應，以為循委內瑞拉之例，斬首後軍事行動即可結束，Bremmer預測伊朗軍力當然不能抗衡美以，但新政府會利用不對稱戰爭，例如以廉價且能大量生產的無人機，消耗美以造價高昂的導彈云云，這種論調容易陷入各說各話，很難置評。但有趣的是，文章中段出現一個由Eurasia Group所製作的川普「TACO—FAFO光譜圖」，推估各國對美國施壓反應的強度，正好可供台灣對地緣政治有興趣人士的參考。

光譜線上列有26個國名，在光譜左側的TACO，正如大家熟知，代表川普退縮，至於右側FAFO，是白宮常用的術語Fuck Around and Find Out（隨便亂搞，到時就知），代表美國可恣意行事，對方想必會逆來順受。光譜上列名最右邊的國家是委內瑞拉，顯然是標準的軟柿子，最左邊的則是中國大陸，自然是不好惹的棘手對象。

陳冲說，值得注意的是，台灣居然擺在FAFO右起第四位，似乎並不太光彩，當然這個光譜圖的權威性可以質疑，但也表示國際上對台灣處理美國事務的抗壓性並無信心，更反映台灣對囊中有限籌碼的拿捏。

陳冲提醒，在地緣政治的敏感時刻，在川普行將訪華前夕，我們能不再三思考！