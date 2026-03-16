中東戰火起 主計長：油價漲一成CPI漲0.24百分點

中東戰火升溫帶動國際油價波動，行政院主計長陳淑姿今天在立法院財政委員會表示，若國際油價上漲10%，對消費者物價指數（CPI）影響約0.24個百分點；對我國經濟成長率（GDP）影響約0.12個百分點。但若戰事早結束，整體衝擊將相對有限。

立法院財委會今天邀請主計總處、審計部進行業務報告。針對立委質詢美伊戰火對國內經濟影響時，陳淑姿表示， CPI最近其實是穩定的，主要是石油漲價的問題，但對民生的影響不是太大。

陳淑姿說，政府已啟動物價穩定機制因應，包括經濟部、穩定物價小組、中油與台電等單位都持續研議相關措施，希望國內油氣價格能抑漲，讓民生與物價保持穩定。

她指出，經濟部已提前安排3、4月原油與天然氣供應，後續也持續規劃採購，即使衝突時間稍有延長，對國內能源供應與物價影響仍可控。

至於政府是否對中油提供財務支援，陳淑姿表示，中油已向經濟部提出四年增資計畫，政府將納入整體評估規畫，預計今年7月左右可望確定。