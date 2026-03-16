減班休息3839人 企業反映受美關稅影響逾7成

勞動部今天公布最新減班休息統計結果，實施家數240家、人數3839人，其中受美對等關稅影響者有184家、2804人，占總體逾7成；至於美啟動301調查、中東戰爭等因素，皆尚未反映在減班休息上。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計240家，實施人數3839人；較2日公布實施家數計247家，實施人數3770人相比，本次家數減少7家，人數增加69人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅今天在記者會中表示，本期實施減班休息主要還是集中在製造業，共187家、3475人，約占整體的9成；製造業中以金屬機電工業149家、實施人數2672人最顯著，金屬機電工業中又以機械設備製造業1698人最多。

黃琦雅進一步說明，本期減班休息統計中，有184家、2804人反映受到美國對等關稅影響，占比逾7成；不過大多都是屬於小規模的業者。

黃琦雅提到，這次增加的人數中，有一家規模較大（約100多人）的民生工業，反映是受到外銷訂單減少影響，但與美對關稅無關。

美國近期宣布依「1974年貿易法」第301條款對台灣等貿易夥伴展開調查。黃琦雅表示，目前業者反映減班休息的原因主要還是來自於內、外銷訂單影響，還沒有企業這麼快就反映因301條款而實施。

此外，由於中東戰爭造成石油價格波動，黃琦雅表示，國內業者尚未反映因此需要實施減班休息；她強調，包含中東戰爭或301調查都是近期的事，目前尚未反映在減班休息的通報數據上，勞動部會持續密切關注。

勞動部說明，通報減班休息的勞工朋友，有70.4%的企業（169家）為適用僱用安定措施的產業，有近8成（79%，3032人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6300元。