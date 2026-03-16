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中東戰爭油價飆升如何衝擊今年GDP、物價？主計長全都說了

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

主計長陳淑姿16日在立法院財政委員會表示，中東戰事持續推升油價，若油價上漲10%，對GDP成長率影響0.12個百分點，對消費者物價（CPI）影響0.24個百分點。她並表示，目前政府採取油價、天然氣價雙緩漲，4月電價也會朝緩漲方向。

針對中油因吸收油價造成連年虧損，陳淑姿表示，中油今年2月已向經濟部提出四年增資計畫，在此情況下，主計總處會依預算程序納入中長期預算，預訂今年7月可望定案。

立法院財政委員會今日邀請主計總處、審計部進行業務報告。因主計總處預測今年全年經濟成長率7.71%，CPI年增率漲1.68%，朝野立委關切中東戰爭油價飆漲，要求主計總處應預先修正經濟成長率及CPI年增率。

陳淑姿表示，若戰事很快結束，影響就不大，政府現有物價穩定措施，對民生影響不大。若戰事拉長，政院穩定物價小組也會有因應措施。

國民黨立委林德福也詢問，3月底經濟部召開電價費率審議會，主計總處態度如何？會凍漲？陳淑姿表示，希望物價穩定，油價、氣價都已緩漲，電價也希望緩漲，讓人民安定穩定。

民進黨立委郭國文質詢，今年2月主計總處預測7.71%經濟成長率、1.68%CPI年增率是假設油價每桶58.6美元，現在油價都已超過100美元，這幾乎快倍增，他建議主計總處應先行預估、修正今年經濟成長率的預估值。

對此，陳淑姿表示，主計總處會在今年5月進行修正經濟成長率預估值；消費者物價指數每月都會發布並推估。

物價 民進黨 國民黨

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