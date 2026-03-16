中東戰爭油價飆升如何衝擊今年GDP、物價？主計長全都說了

多數投資人需要資金時，第一個想到的方式通常是賣股票、贖回基金，或是向銀行申請貸款。不過在私人銀行與高資產客戶的財富管理領域，其實還存在另一種資金調度方式，這類在國際私人銀行相當常見的工具，英文稱為Lombard Lending，有時也翻譯為「倫巴底融資」或「倫巴底貸款」。在台灣銀行的實務產品中，則稱為「金融資產組合融資」。

2026-03-16 07:00