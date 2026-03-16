國發會：就業金卡延攬費仔 盼百億基金打造運動產業鏈

台美混血好手費柴德在世界棒球經典賽（WBC）預賽連轟助攻。國發會主委葉俊顯今天表示，已經與運動部聯繫，協助費柴德申請就業金卡，同時也盼運動部申請主題式百億基金，便可完善教練、防護員等環節，打造運動產業鏈。

被外界暱稱「費仔」的棒球選手費柴德（StuartFairchild）在WBC預賽敲出2轟，助台灣隊從0勝2敗打到2勝2敗，費柴德在球場上的亮眼表現，讓台灣球迷為之瘋狂。

民進黨立委邱議瑩今天於立法院經委會質詢時，關切就業金卡制度是否可成為延攬國際體育人才的新管道，以及與運動部有無合作機制。

葉俊顯表示，就業金卡在不同領域都有各自的審查項目，費柴德此案將以運動領域資格申請，先前已主動聯繫運動部並提供相關申請文件。

除了就業金卡議題，葉俊顯並指出，國發會推動主題式百億基金的政策，助攻產業發展，會邀請運動部申請成立主題式百億基金，如此一來，運動部就可規劃後續要針對教練、防護員等運動產業鏈有更細部的規劃，如哪些環節必須有資金挹注，主題式百億基金便可提供此資源。

民進黨立委鍾佳濱則表示，就業金卡有諸多優點，除了放寬工作條件、可用全民健保，眷屬可依親居留，攬才專法之外，也要強化相關環境，希望國發會完善人才長留久用等措施，讓費柴德不只留台，更在台生子、生活。