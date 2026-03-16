國發會葉俊顯：今年 GDP 可望破7.71% 景氣續亮紅燈機會高

台灣經濟展現強勁韌性，國發會主委葉俊顯16日在立法院表示，受惠全球AI大廠資本支出大幅調升，帶動台灣出口暢旺，今年經濟成長率極有機會達成主計總處預估的7.71%，甚至進一步突破。他更樂觀預期，景氣對策信號紅燈將「持續紅下去」。

國發會今日於立法院經濟委員會進行業務報告。立委洪毓祥質疑，國發會今日報告引用主計總處7.71%的經濟成長率預估值，但對比2月記者會時提出的目標僅約4.56%，短短一個月內數據落差極大。

葉俊顯說明，年初評估時對全球四大CSP大廠的資本支出看法確實較為保守。但隨著最新數據顯示，全球業者投資額已從原先預估的6,100億美元，大幅調升至7,500億美元，台灣相關供應鏈接單表現優異，這股浪潮直接推升台灣出口動能，也帶動民間投資與消費活絡，特別是股市成交量創新高，進一步支撐國內消費力，看好經濟成長動能全面轉強，因此相關數據以主計總處最新發布的預測為基準。

日前國發會公布今年1月景氣對策信號為39分，對應的燈號是代表景氣熱絡的紅燈，已是連兩個月亮出紅燈。葉俊顯分析，儘管去年曾受美國總統川普對等關稅政策宣示影響導致出口一度波動，但隨後逆勢爬升，目前開年以來景氣燈號維持紅燈，在出口暢旺的支撐下，看好今年景氣燈號有機會「再紅下去」，整體展望相對樂觀。

然而，立委賴瑞隆關切總預算遲未通過，是否會衝擊後續經濟成長及各項新增計畫。葉俊顯坦言，單以國發會統籌的311億元預算中，就有102億元因預算未過而受阻；若擴大至政府整體支出，約3,000億元的預算若持續卡住，對國家GDP產值的直接影響至少0.01％。

葉俊顯分析，國內GDP年產值約33兆元，預算卡關除了直接影響GDP約300多億元的產值，還會產生連鎖的外溢效果。