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邀費仔申請就業金卡 國發會曝進度
台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在WBC表現亮眼，國發會更擬發給就業金卡，國發會主委葉俊顯透露，已經主動跟運動部聯絡，更提供相關文件，目前進度是「還在聯繫當中」。
目前國發會的就業金卡共8318人，但12個領域中，經濟、科技、教育佔了78%，建築、法律、國防、運動只佔1%，葉俊顯表示，主要是因為近幾年台灣半導體蓬勃發展，但會滾動式檢討，但對於各個產業的需求，針對國際人才的攬才也會設定目標。
台灣2月新生兒數量首度單月跌破7000人，民進黨立委鍾佳濱質詢時表示，少子化同樣嚴重的新加坡、日本也在招攬人才，「搶人才不是內部產業競爭，而是要跟其他國家競爭。」
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