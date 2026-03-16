永豐投顧：注意油價、總經數據與FED態度

美股先前受油價牽動，主要是油價波動連結物價指數，牽扯到美國聯準會降息路徑，恰好本週有FOMC，注意其態度，可能因為油價而偏向保守。

美國總統川普歷次掀起的政經事件看，川普最後目的都是壓迫對方達成協議，前期的恐嚇與波動只有短期效果；所以市場有預期此次川普也會轉彎。不過有以色列參與，恐怕增加變數，但股市跌深仍是好機會。

甲骨文股價在財報公布後上揚，提振市場信心；美國於AI的投資穩定進行，例如甲骨文放棄與OpenAI合作的計畫，馬上傳出有META接手，穩定市場信心。

短線充滿變數，但是AI概念股表現穩定，內資逢低承接，有支撐。另外，預期中東戰事有限，期中選舉在即，危機不能拖久。