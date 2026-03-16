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外交部長林佳龍談產業發展 台美聯手整合供應鏈

經濟日報／ 記者江睿智翁至威／台北報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

外交部長林佳龍昨（15）日表示，透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）的矽盛世宣言，又將台美、甚至與第三國關係，整合成一個可信賴的供應鏈，台灣變成是在體制內與美國結合，而不是在體制外與美國做生意。

林佳龍、經濟部長龔明鑫接受電視節目專訪昨日播出，談到台灣半導體產業發展與台美合作關係。

龔明鑫表示，在年初台美對等貿易協定（ART）談完、台美投資備忘錄（MOU）也簽訂後，台灣可說是撥雲見日、反守為攻，ART談成後，大家的心就定了下來，訂單也快速恢復。

林佳龍表示，台灣高科技產業對美投資，是以不同於日、韓的「台灣模式」。他說，台灣已是經濟安全不可或缺的夥伴，「政府」對「政府」要成立工作小組，一個一個去推動各項工作，這也是賴清德總統要成立國家經濟戰略指導小組，所具體要指導的範圍，因為這已並非傳統貿易投資關係，而是透過供應鏈重組來因應地緣政治上的巨大衝突。

林佳龍形容，這是美台或台美聯合艦隊的關係，美國在矽盛世宣言中，一開始找來差不多十個國家，後來擴大至50個國家的大聯盟，希望在半導體晶片，乃至於稀土、關鍵礦物甚至是能源，都不會受到中國大陸控制。

林佳龍表示，在美國總統川普第一任期時，就有EPPD制度，但當時就僅止於雙邊討論較多，沒有將產業界帶進來，現在整體台灣的高科技產業投資，其實在鏈結一個新的台灣模式，與日、韓不同。

地緣政治 台灣模式 供應鏈

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