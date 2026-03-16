經長龔明鑫：台美三大經貿架構 台灣半導體再領先20年

經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，在台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）、矽盛世宣言等三大支柱下，台灣半導體產業不僅現在領先，在未來十年、20年都將持續發展、領先。

龔明鑫、外交部長林佳龍接受電視節目專訪昨日播出，雙部長在節目中談及台灣半導體產業發展與台美合作關係。

龔明鑫表示，從去年到今年，他個人認為台美之間在經濟層面上，包括ART、MOU、矽盛世宣言等，事實上是扮演非常非常重要的角色，這三大支柱完美了台灣在全世界扮演關鍵經濟角色的架構。

龔明鑫強調，半導體不僅是在台灣、美國生產發展，甚至透過矽盛世宣言，可在全世界形成一個關鍵性力量，半導體產業透過這樣的架構，「相信台灣不僅現在領先，因為架構已經底定，在未來十年、20年，都會持續發展、領先。」

龔明鑫表示，美國在對等關稅談判過程中，將世界各國分級，台灣得到很好的待遇，不管高科技產業、傳統產業都希望協定能儘快生效；至於台美投資MOU，包括半導體、AI伺服器、能源、五大信賴產業等，在未來十年、20年形成戰略夥伴、供應鏈合作關係。

再加上台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）矽盛世宣言後，更將這樣的關係、能量擴展到全世界。他表示，這三大支柱，讓台灣企業非常清楚確認了未來十年、20年在非紅市場中扮演什麼樣的角色。

龔明鑫表示，對美國來說，ART談判是由美國貿易代表署（USTR）主談，投資MOU是由商務部主導，EPPD是由國務院負責，這三個支柱完美構成台美雙邊及國際間在經濟及外交關係，可說是集大成。

龔明鑫指出，不只台灣半導體產業到全世界布局，外商如Google、輝達（NVIDIA）、美光等，都將台灣視為最大海外總部或研發中心；過去兩岸曾簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），但中國大陸是人治社會，簽署後還會收回，但台美間ART、MOU及EPPD，則形成剛性架構與協議。

龔明鑫提到的三大支柱中，ART主要連結對等關稅，因美國最高法院裁定對等關稅失效，台灣正等待美國確認ART文本，政府盼能爭取原本談定的關稅優惠不打折。

台美投資MOU主要共識包括台灣對美投資2,500億美元、政府信用保證支持2,500億美元，美方承諾台灣在半導體等232關稅方面可享最優惠待遇，台美MOU無關對等關稅，不受對等關稅失效影響。

矽盛世宣言則是在第六次EPPD後簽署，另EPPD也達成共識，台美將在無人機、AI供應鏈等領域合作，並探索在菲律賓、拉丁美洲等優先區域合作計畫、儘速解決雙重課稅問題等。