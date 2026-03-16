快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

經長龔明鑫：台美三大經貿架構 台灣半導體再領先20年

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照

經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，在台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）、矽盛世宣言等三大支柱下，台灣半導體產業不僅現在領先，在未來十年、20年都將持續發展、領先。

龔明鑫、外交部長林佳龍接受電視節目專訪昨日播出，雙部長在節目中談及台灣半導體產業發展與台美合作關係。

龔明鑫表示，從去年到今年，他個人認為台美之間在經濟層面上，包括ART、MOU、矽盛世宣言等，事實上是扮演非常非常重要的角色，這三大支柱完美了台灣在全世界扮演關鍵經濟角色的架構。

龔明鑫強調，半導體不僅是在台灣、美國生產發展，甚至透過矽盛世宣言，可在全世界形成一個關鍵性力量，半導體產業透過這樣的架構，「相信台灣不僅現在領先，因為架構已經底定，在未來十年、20年，都會持續發展、領先。」

龔明鑫表示，美國在對等關稅談判過程中，將世界各國分級，台灣得到很好的待遇，不管高科技產業、傳統產業都希望協定能儘快生效；至於台美投資MOU，包括半導體、AI伺服器、能源、五大信賴產業等，在未來十年、20年形成戰略夥伴、供應鏈合作關係。

再加上台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）矽盛世宣言後，更將這樣的關係、能量擴展到全世界。他表示，這三大支柱，讓台灣企業非常清楚確認了未來十年、20年在非紅市場中扮演什麼樣的角色。

龔明鑫表示，對美國來說，ART談判是由美國貿易代表署（USTR）主談，投資MOU是由商務部主導，EPPD是由國務院負責，這三個支柱完美構成台美雙邊及國際間在經濟及外交關係，可說是集大成。

龔明鑫指出，不只台灣半導體產業到全世界布局，外商如Google、輝達（NVIDIA）、美光等，都將台灣視為最大海外總部或研發中心；過去兩岸曾簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），但中國大陸是人治社會，簽署後還會收回，但台美間ART、MOU及EPPD，則形成剛性架構與協議。

龔明鑫提到的三大支柱中，ART主要連結對等關稅，因美國最高法院裁定對等關稅失效，台灣正等待美國確認ART文本，政府盼能爭取原本談定的關稅優惠不打折。

台美投資MOU主要共識包括台灣對美投資2,500億美元、政府信用保證支持2,500億美元，美方承諾台灣在半導體等232關稅方面可享最優惠待遇，台美MOU無關對等關稅，不受對等關稅失效影響。

矽盛世宣言則是在第六次EPPD後簽署，另EPPD也達成共識，台美將在無人機、AI供應鏈等領域合作，並探索在菲律賓、拉丁美洲等優先區域合作計畫、儘速解決雙重課稅問題等。

半導體 美國 對等關稅

延伸閱讀

經長龔明鑫：台美「這三大支柱」 台灣半導體將可領先全球10至20年

經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

聯合報社論／台美投資MOU藏黑箱，鄭麗君有難言之隱？

掌握中東局勢　總統：石油天然氣未來數月供應無虞

相關新聞

經長龔明鑫：台美三大經貿架構 台灣半導體再領先20年

經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，在台美對等貿易協定（ART）、投資備忘錄（MOU）、矽盛世宣言等三大支柱下，台灣半導體產業不僅現在領先，在未來十年、20年都將持續發展、領先。

外交部長林佳龍談產業發展 台美聯手整合供應鏈

外交部長林佳龍昨（15）日表示，透過台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）的矽盛世宣言，又將台美、甚至與第三國關係，整合成一個可信賴的供應鏈，台灣變成是在體制內與美國結合，而不是在體制外與美國做生意。

經長龔明鑫：台美「這三大支柱」 台灣半導體將可領先全球10至20年

經濟部長龔明鑫15日接受年代新聞台「數字台灣」節目專訪時表示，今年初台美「對等貿易協定」（ART）、投資MOU（合作備忘錄）、以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）聯合聲明，這三大支柱，架構台灣在未來10到20年在非紅供應鏈扮演重要角色，台灣半導體未來10到20年也會保持領先地位。

台美三項協議成未來20年戰略架構 龔明鑫：企業不確定性明顯下降

針對台美近期多項合作，經濟部長龔明鑫表示，台美之間近期形成的三項重要合作架構，包括「對等關稅協議（ART）」、「投資合作備忘錄（MOU）」以及「EPPD矽盛世宣言」，已逐步建構出台灣未來20年在全球經濟與產業體系中的戰略位置，也讓企業面對國際局勢時的不確定性明顯降低。

本周台股／美伊戰利空跌完？市場不夠恐慌遲不見V反彈

台股震盪走勢轉趨和緩，上周台股周線下跌199點，指數以3萬3400點作收，跌幅0.59％，日均量7647.53億元。台股周線跌勢縮小，但從法人資金動向來看，外資連續2周賣超千億以上，自營商連續第3周減持。此次美伊戰爭利空，是否已跌完？分析師表示，從回檔態勢看來，市場不夠恐慌，以致大盤還無法複製去年4月對等關稅大逃殺後的V型強彈。

流通商戰／超商強化茶飲布局 繼咖啡後培養新帶路雞

當咖啡已經成為超商最重要的「帶路雞」，更是不可或缺的「黑金商機」後，超商業者又積極布局茶飲市場，全家、7-ELEVEN都推出智能茶飲機，強化茶飲布局，不需要額外增加人力，要將茶飲培養成下一隻帶路雞，更希望利用數千家門市的規模優勢，成為最大的手搖飲通路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。