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本周多國將舉行央行會議 市場估美日歐利率不變

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國聯準會、其他Ｇ７央行及多個主要國家央行本周將舉行會議，將首次評估中東戰局兩周以來對經濟造成的傷害，所做的決策可能確認新一波的通膨震撼已經堪憂到足以使央行高度慎重的地步。目前市場普遍預期聯準會將維持利率不變，歐洲央行（ＥＣＢ）、英格蘭銀行及日本銀行亦然，但各央行未來利率動向可能不同。

彭博資訊經濟團隊表示，「對聯準會而言，主要是看戰局如何演變。如果迅速終結，我們預期失業率將小幅上升，核心通膨率將降溫，則今年有降息四碼的空間；若戰爭拖長，使能源價格居高，並推升通膨預期，以上預期將難以實現」。

ＥＣＢ將於周四開會，而中東戰爭已使ＥＣＢ的貨幣政策不再是「處於良好態勢」。能源價格飆漲已使市場賭ＥＣＢ今年至少將升息一碼，這將迫使ＥＣＢ對通膨風險做出聲明，並透露出ＥＣＢ的想法是否與市場預期相符的信號。

日本銀行（央行）也於周四開會，預料將按兵不動，但將保證仍會繼續推動利率正常化。能源價格居高不僅可能傷害日本經濟，還會推升通膨。目前市場充分預期日銀將在七月之前升息一碼，而十二月再升一碼的機率也高達百分之九十；因此總裁植田和男若透露「鴿派」訊息，可能導致日圓進一步貶值，更加重通膨壓力，並推升日債殖利率。

周四開會的還有英格蘭銀行，市場原先預期將降息一碼，現在已認為利率將不變，並預期七月後將升息一碼的機率為百分之六十。此外，預期加拿大央行周三將維持利率不變、十月將升息一碼。瑞士央行本周也將不動，市場預期九月後升息一碼的機率為百分之八十五。澳洲央行二月已率先升息，市場預期今年將進一步升息三碼，且周二便可能再升一碼。

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