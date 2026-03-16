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第二戶房貸貸款成數限制 建商盼放寬

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中央銀行周四舉行首季理監事會議，房市信用管制措施是否調整備受市場關注。據了解，房產業界已多次向央行提出建議，希望重新評估「第二戶房貸」貸款成數限制。業界認為，第二戶購屋者多半是換屋族或家庭居住需求，並非投資客，若政策過於嚴格，可能壓抑正常住宅需求。

目前在央行選擇性信用管制措施下，自然人若名下已有房屋貸款，再購置第二戶住宅時，貸款成數最高僅五成，且不得申請寬限期。

亞昕國際董事長姚政岳表示，目前市場仍受到政策影響，不少家庭有實際換屋需求，但相關管制使換屋過程變得困難。房產業者說，在現行制度下，必須在十八個月內出售舊屋，讓許多民眾面臨壓力。

更何況，夫妻若名下各一戶有貸款住宅，再購屋時仍會被認定為第二戶貸款。有建商直言，在都會區其實不少家庭也會為未成年子女考慮，「只要授信條件能過，有必要用政策限制嗎」？

銀行主管說，根據授信經驗，即便是第二戶房貸，專業投資客的比率也很低，「至少在實務上，銀行觀察並不像為了炒房而來」，例如需要為子女準備住宅，或是有其他購置需求。

銀行主管說，第二戶購屋需求相當多元，包括家庭人口增加、子女成家，或工作地點改變等情況。也因此，只要房貸審核能符合銀行的授信５Ｐ原則，「似乎也不必要卡著第二戶」。此外，如果持有到第三戶以上，不論有無炒房疑慮，即便央行不管，銀行在貸款成數上也會有所限制，以降低風險。

市場人士指出，央行當初將第二戶納入嚴格管制，主要是為避免投資客炒房。不過現在房市已經降溫，投資客幾乎退出市場，政策上是否還要抓著「第二戶」嚴控，可以多方徵詢意見；預期未來若央行微調房市政策，第二戶房貸限制可能成為理監事會討論焦點之一。

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