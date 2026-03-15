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經長龔明鑫：台美「這三大支柱」 台灣半導體將可領先全球10至20年

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片

經濟部長龔明鑫15日接受年代新聞台「數字台灣」節目專訪時表示，今年初台美「對等貿易協定」（ART）、投資MOU（合作備忘錄）、以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）聯合聲明，這三大支柱，架構台灣在未來10到20年在非紅供應鏈扮演重要角色，台灣半導體未來10到20年也會保持領先地位。

龔明鑫說，從去年到今年，台美之間從「對等貿易協定」（ART）、投資MOU（合作備忘錄）、以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）聯合聲明，這三件事完美架構台灣在全球扮演關鍵角色。

他指出，其中ART涉及關稅談判。美國在對等關稅談判中分三級，第一級就是戰略夥伴，如台灣、日、韓等，獲得較好優惠，台灣又更優惠。第二級是東南亞，第三級是中國，顯然美國將中國視為對手。

在貿易之後，他並說，台美投資MOU更是形成戰略夥伴供應鏈關係，包括半導體、AI、伺服器，五大信賴產業、生醫等，在MOU支持下，台美未來十到20年成為夥伴關係。再加上EPPD聯合聲明，台灣藉此擴展到全世界。

對美國來說，ART談判是由USTR（美國貿易代表署）主談，投資MOU是由商務部主導，EPPD是由國務院負責，這三個支柱完美構成了台美雙邊及國際間在經濟及外交關係，可說是集大成。

龔明鑫說，企業最擔憂的是未來不確定性，在這三支柱下，未來十到20年，我國企業在非紅供應鏈扮演重要角色。以半導體來說，過去半導體先進製程都在台灣生產，現在美國投資，透過「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」架構擴散出去，他認為，半導體未來10到20年保持領先地位。

他提及，在EPPD架構下，半導體、AI、無人機、稀土供應鏈等，台美進行合作，這對台灣新世代年輕人來說，將有很大發展機會。

龔明鑫指出，不只台灣半導體產業到全世界布局，外商如Google、輝達（NVIDIA）、美光等，都將台灣視為最大海外總部或研發中心；他日前出席美國商會，美國商會會員也都看好台灣前景，亦會加碼台灣。

他指出，過去兩岸曾簽署ECFA，但並未對台灣帶來好處，甚至造成「悶經濟」，主要是中國大陸是一個人治社會，簽署後還會收回；但台美之間ART、投資MOU及EPPD，則是形成剛性架構與協議。

龔明鑫表示，去年台灣經濟成長率8.68%，主計總處現最新預測今年經濟成長率為7.71%。年初台美ART簽定後，他就以「撥雲見日、反守為攻」形容，ART談成後，訂單回流，現在美國是台灣最大市場，東南亞成長很快，反而是中國成長最少，美國和東南亞成支撐台灣經濟發展。

他提到，近兩個月來，受關稅影響的工具機及機械產業訂單略有回升，韌性條例已有460億元產業支持預算，目前已有1600家企業申請並審核通過，用掉120億元，剩下仍有300多億元，歡迎有轉型、貸款或拓銷多元市場需求企業都可提出申請。

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